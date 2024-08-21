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    Мотоциклист оказался в больнице в тяжелом состоянии после столкновения с Mitsubishi на Краснопутиловской: видео

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    Вечером 21 августа читатели «Фонтанки» обратили внимание на то, что был сбит мотоциклист в Московском районе, около дома на Краснопутиловской, 121. Пресс-служба полиции сообщила, что пострадавший находится в тяжелом состоянии.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    По данным МВД, женщина за рулем Mitsubishi Eclipse около восьми часов вечера выезжала из двора и не предоставила преимущество проезда мотоциклу BMW, который ехал по главной дороге. В результате столкновения пострадал 30-летний мотоциклист. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

    Официальный аккаунт ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    Полиция проводит проверку инцидента.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что полиция задержала водителя, сбившего подростков на питбайке в Ленобласти.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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