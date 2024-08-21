Мотоциклист оказался в больнице в тяжелом состоянии после столкновения с Mitsubishi на Краснопутиловской: видео

Вечером 21 августа читатели «Фонтанки» обратили внимание на то, что был сбит мотоциклист в Московском районе, около дома на Краснопутиловской, 121. Пресс-служба полиции сообщила, что пострадавший находится в тяжелом состоянии.
По данным МВД, женщина за рулем Mitsubishi Eclipse около восьми часов вечера выезжала из двора и не предоставила преимущество проезда мотоциклу BMW, который ехал по главной дороге. В результате столкновения пострадал
Официальный аккаунт ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Полиция проводит проверку инцидента.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что полиция задержала водителя, сбившего подростков на питбайке в Ленобласти.