Полиция задержала водителя, сбившего подростков на питбайке в Ленобласти. Дети в больнице

Сотрудники ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали участника аварии, произошедшей поздним вечером 20 августа на 75-м км автодороги «Кемполово — Губаницы — Калитино — Выра — Тосно — Шапки». Водитель сбил двух подростков на питбайке и скрылся с места ДТП.



Как рассказали в пресс-службе ведомства, водителя удалось найти около 47-го дома по Вокзальной улице в поселке Вырица. Им оказался 34-летний местный житель. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщала «Фонтанка», 16-летний пилот в мотошлеме и экипировке получил легкие травмы. Хуже дело с его 15-летним пассажиром, сидевшим на питбайке без защиты, — он сломал ногу и получил множество ссадин.