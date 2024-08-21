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    Полиция задержала водителя, сбившего подростков на питбайке в Ленобласти. Дети в больнице

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    Сотрудники ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали участника аварии, произошедшей поздним вечером 20 августа на 75-м км автодороги «Кемполово — Губаницы — Калитино — Выра — Тосно — Шапки». Водитель сбил двух подростков на питбайке и скрылся с места ДТП.

    Как рассказали в пресс-службе ведомства, водителя удалось найти около 47-го дома по Вокзальной улице в поселке Вырица. Им оказался 34-летний местный житель. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Как сообщала «Фонтанка», 16-летний пилот в мотошлеме и экипировке получил легкие травмы. Хуже дело с его 15-летним пассажиром, сидевшим на питбайке без защиты, — он сломал ногу и получил множество ссадин.

    Фото: официальный аккаунт ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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    Фото: официальный аккаунт ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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