Трое подростков на питбайках разбились на дорогах Ленобласти с разницей в 15 минут

За один вечер поездки на питбайках привели в больницу трёх школьников из Петербурга и Ленобласти. Участник одной из аварий после столкновения с юным водителем уехал с места ДТП.

Две аварии произошли накануне незадолго до десяти часов вечера с разницей примерно в пятнадцать минут в Лодейнопольском и Гатчинском районах области, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 августа . Первым травмы получил 15-летний десятиклассник из Лодейного Поля, катавшийся на питбайке BSE по трассе «Кола».