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    Трое подростков на питбайках разбились на дорогах Ленобласти с разницей в 15 минут

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    За один вечер поездки на питбайках привели в больницу трёх школьников из Петербурга и Ленобласти. Участник одной из аварий после столкновения с юным водителем уехал с места ДТП.

    Две аварии произошли накануне незадолго до десяти часов вечера с разницей примерно в пятнадцать минут в Лодейнопольском и Гатчинском районах области, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 августа. Первым травмы получил 15-летний десятиклассник из Лодейного Поля, катавшийся на питбайке BSE по трассе «Кола».

    По предварительным данным, на 199-м километре школьник перестроился с обочины в полосу движения и столкнулся с попутным Toyota Land Cruiser, за рулём которого сидел 57-летний местный житель. Юношу увезли в больницу с переломом лодыжки и другими травмами. Предварительно, пострадавший находится в реанимации в состоянии средней степени тяжести. Его ждёт протокол о нарушении ПДД.

    Во второй аварии пострадали 15-летний ученик десятого класса частной школы из Петербурга, управлявший Progasi Ibiza 300, и его 16-летний друг из Вырицы. Водитель, сбивший их на 76-м километре дороги Кемполово — Губаницы — Калитино — Выра — Тосно — Шапки, не остановился. Пилот в мотошлеме и мотоэкипировке получил лёгкие травмы. Сидевший за его спиной и без защиты девятиклассник попал к медикам с переломом ноги и многочисленными ссадинами.

    Все обстоятельства аварий устанавливают полицейские.

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