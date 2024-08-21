Трое подростков на питбайках разбились на дорогах Ленобласти с разницей в 15 минут

За один вечер поездки на питбайках привели в больницу трёх школьников из Петербурга и Ленобласти. Участник одной из аварий после столкновения с юным водителем уехал с места ДТП.
Две аварии произошли накануне незадолго до десяти часов вечера с разницей примерно в пятнадцать минут в Лодейнопольском и Гатчинском районах области, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР)
По предварительным данным, на 199-м километре школьник перестроился с обочины в полосу движения и столкнулся с попутным Toyota Land Cruiser, за рулём которого сидел
Во второй аварии пострадали 15-летний ученик десятого класса частной школы из Петербурга, управлявший Progasi Ibiza 300, и его
Все обстоятельства аварий устанавливают полицейские.