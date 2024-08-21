Сергей Андронов: нужно строить новую команду в СКА, которая сможет выиграть кубок

Фото: предоставлено хоккейным клубом СКА Поделиться Поделиться





Этим летом в СКА перешел нападающий Сергей Андронов, на счету которого два Кубка Гагарина и олимпийское золото. В интервью отделу спорта «Фонтанки» он рассказал о том, как начинал карьеру в Тольятти, победном опыте и чему может научить своих новых партнеров по петербургской команде.



Сергей Андронов — не самый забивающий форвард КХЛ, но он точно знает, как побеждать. В составе ЦСКА он дважды выигрывал Кубок Гагарина, в составе сборной России стал олимпийским чемпионом в 2018 году. Теперь он будет делиться секретами успеха с хоккеистами СКА.



— Начну немного с личного. Я родом из Тольятти и хорошо помню, как вы начинали играть за «Ладу» под руководством Петра Воробьева. Часто вообще вспоминаете те времена?

— Если честно, очень часто вспоминаю. Очень теплые воспоминания, потому что, по большому счету, там прошла моя юность. Такой период становления там у меня был, поэтому для меня это тоже достаточно родной город. Приятно всегда туда приезжать на игры. В прошлом году туда приезжал, заходил в «Волгарь». Приятные воспоминания и приятная атмосфера.



— Про Петра Воробьева, при котором вы играли в «Ладе», всякие легенды ходили, что он доводил игроков до изнеможения, что его хоккеисты из-за таких нагрузок раньше других заканчивают карьеру. Какие у вас воспоминания остались о работе с ним?

— Несомненно, Петр Ильич — мэтр нашего хоккея. Ну да, он очень требовательный. Сборы у него были, конечно, на выживание, но… Я думаю, что в то время он был не единственным тренером, кто придерживался такой философии. Поэтому, да, было тяжело, да, было трудно. Но, как показывала практика, из его команд всегда выходили хорошие молодые игроки, которые потом проводили хорошие карьеры. Поэтому, не знаю. Да, было тяжело, я не скрою. Постоянная конкуренция, постоянное давление. Кто это проходил, тот шел дальше. Мне лично Петр Ильич очень много дал. И определенно, конечно, тоже на каком-то этапе моего пребывания, давал какие-то проверки. Ну, слава богу, я их прошел и, наверное, заслужил его доверие.



— Ну, и вам сейчас 35 лет и вы до сих пор играете, значит, все не так страшно.



— Ха-ха. Ну, наверное, да, все не так страшно. Народу много через него проходило.

— Как чувствуете себя в 35 лет?

— Прекрасно.

— Стало ли сложнее тренироваться, поддерживать форму?

— Нет, не стало. Я в хорошей форме, чувствую себя отлично.



Фото: предоставлено хоккейным клубом СКА Фото: предоставлено хоккейным клубом СКА Фото: предоставлено хоккейным клубом СКА Фото: предоставлено хоккейным клубом СКА Поделиться Поделиться





— Вернемся в наше время. Роман Ротенберг, комментируя ваш переход в СКА, написал: «Наш совместный олимпийский победный опыт будем применять в Петербурге». Та Олимпиада 2018 года и та победа — самая легендарная в вашей карьере?

— Любая победа ценна и уникальна. Но олимпийское золото ни с чем нельзя сравнить. Это было особенное соревнование, особенная атмосфера, особенные игроки. Была ли она самой легендарной из всех моих побед… не знаю, тяжело сказать. Да, это важное достижение, которое мы совершили, защитив честь нашей страны. Для меня оно очень ценно.



— Что дала вам та Олимпиада?

— Да много чего дала. Это особый опыт, когда надо справиться с огромным давлением на команду и лично на тебя. Слава богу, что этот опыт был победным. Это очень помогло и в моей карьере, и в моей жизни.

— В финале же была очень тяжелая ситуация, когда вы проигрывали. Насколько нервная была ситуация на скамейке?

— Честно говоря, лично я в тот сложный момент чувствовал себя достаточно спокойно, был уверен, что у нас все получится. Это сложно объяснить… когда такое происходит, ты просто как бы веришь до конца и надеешься, что произойдет что-то хорошее в твою пользу. Слава Богу, что у нас получилось.



— Вы в целом уникальный игрок. У вас не только опыт олимпийской победы. На вашем счету два Кубка Гагарина, которые вы выиграли с ЦСКА. Уже рассказали партнерам по СКА секрет успеха?

— Какого-то особого секрета нет. Надо полностью отдаваться любимому делу, каждый день работать на максимум, стремиться победить, как бы ни складывалась ситуация, до последней секунды, ставить цели команды превыше своих. Как-то так. Будем работать, будем стараться сделать в СКА что-то очень необычное, очень хорошее.



Фото: предоставлено хоккейным клубом СКА Фото: предоставлено хоккейным клубом СКА Фото: предоставлено хоккейным клубом СКА Фото: предоставлено хоккейным клубом СКА Фото: предоставлено хоккейным клубом СКА Поделиться Поделиться





— Все мои коллеги без конца говорят и пишут, что Роман Ротенберг хочет построить в СКА что-то вроде чемпионского ЦСКА, который три раза выиграл Кубок Гагарина, два из которых при вашей помощи. Но вы говорили недавно в интервью «Матч ТВ», что такого ЦСКА уже больше не будет. Вот в чем секрет был той команды?



— Это неправильный вопрос. Не нужно строить новый ЦСКА. Время той команды закончилось. Сейчас нужно строить новую и уникальную команду в СКА, которая сможет выиграть кубок.

— Тогда ваш взгляд со стороны. Чего не хватало в СКА все эти годы?

— Тяжело сказать. Чтобы дать оценку чему-то, надо находиться внутри этого. Мне кажется, мне не совсем корректно говорить о том, чего именно не хватило СКА в прошлые годы. Думаю, об этом лучше знает тренерский штаб. Уверен, они знают, что нам нужно добавить, в чем прибавить. Я бы на себя такую ответственность не стал брать.

— Позволю себе сделать предположение. Возможно, было слишком много молодежи и не хватало именно таких игроков, как вы?

— Может быть. Посмотрим, получится ли у нас исправить ситуацию.

— Кого были особенно рады встретить в СКА?

— В принципе, я знал неплохо всех ребят. Так или иначе мы пересекались в сборных или еще где-то. Ну, наверное, да, здорово будет снова сыграть с ребятами из ЦСКА. Рад был увидеть Никиту Зайцева, потому что мы давно с ним не виделись. Играли еще в ЦСКА восемь лет назад, а потом он уехал в НХЛ. А так, в принципе... Всех рад был видеть. Собрался хороший коллектив.



— У Зайцева прибавилось хоккейной и жизненной мудрости?

— Наверняка стал мудрее, потому что он тоже получил опыт в Америке — где-то положительный, где-то не очень. Конечно, это как-то его закалило.

— Евгений Малкин заявил, что был в шоке от перехода Кузнецова в СКА. А как вы отнесетесь к этой новости?

— Да спокойно. Сейчас межсезонье, идут подписания, и команды пытаются усилиться максимально, чтобы провести хороший сезон. Понятно, что игроки такого уровня сейчас не часто приезжают играть в Россию. Это хороший знак для нас.

— Вы уже достаточно много времени провели с Кузнецовым на сборах? Насколько вдохновляет, когда такой игрок оказывается рядом?

— Наблюдать за ним, конечно, интересно, как он играет, как он тренируется. Это человек с большим опытом, кубковым опытом. Плюс он все такой же весельчак.



— Сильно ли его приход увеличил шансы СКА на победу в Кубке?

— Ну, наверняка. Его опыт, его умения, его навыки, конечно, помогут команде. Но хоккей — это всегда командная игра. И в одиночку тяжело кому-то что-то сделать. Поэтому наша задача — двигаться всем вместе в одну сторону.

— Как вам работается под руководством Романа Ротенберга? Какие-то необычные моменты подметили?

— Да, в принципе, нормально работается. Идет рабочий процесс, и он прекрасно организован. Много тактических вещей, к которым нужно будет привыкнуть, которые нужно будет изучить. А так все нормально.

— В «Локомотиве» вы не отличались высокой результативностью, выполняя другие задачи. Какова будет ваша роль в СКА? Ждать ли больше голов или ваша роль будет примерно той же?

— Ну, наверняка что-то похожее, но, конечно, я от себя жду большей результативности, это самое главное, и я хочу помогать команде, поэтому я буду делать все возможное, чтобы быть наиболее результативным, насколько я могу быть. Все зависит от меня.



— Насколько вы болезненно воспринимаете критику?

— Если критика конструктивная, то ее вполне можно воспринимать, и она может даже дать какие-то позитивные моменты, пищу для размышлений. Но если критика неконструктивная, наверное, на нее и не нужно обращать внимание.



— В прошлом сезоне вы дошли до финала Кубка Гагарина с «Локомотивом». Чего там не хватило?

— Тяжело сказать, чего не хватило. Наверное, командной результативности не хватило. Может, немножко перегорели или не до конца выполнили установку тренера. А может, все в совокупности, много нюансов, я думаю.

— В чем именно заключается вот это умение побеждать, тот победный опыт, про который, в частности, говорил Роман Ротенберг?

— Я сыграл шесть финалов в КХЛ, и, наверное, у меня есть какое-то понимание, как нужно играть в ответственных матчах. Есть определенное понимание, как выдерживать давление. Еще это про умение терпеть, правильно играть на команду и стараться побеждать в любых ситуациях.



— Как относитесь к решению КХЛ изменить правила начисления очков в овертайме при замене вратаря?

— В принципе, это логично. Когда ты рискуешь, ты должен рисковать чем-то еще, кроме того, что ты пропустишь в пустые ворота.

— КХЛ этим летом получила независимость от ФХР, и чемпионат России теперь будет разыгрываться в рамках Высшей лиги. Жалеете, что больше не станете чемпионом России?

— Да нет, не жалею. У всех команд главной задачей осталась победа в Кубке. В целом, мне не кажется, что это как-то сильно скажется на игроках.



Фото: предоставлено хоккейным клубом СКА Поделиться Поделиться





— Кто из соперников, из потенциальных конкурентов за кубок вас больше всего удивил в плане усиления?

— Сейчас очень много хороших и интересных команд, за многими интересно наблюдать, как они будут играть. Что на Востоке, что на Западе, все достаточно очень плотно и все команды достаточно сбалансированы. Кого-то только одного-двоих выделить тяжело. Мне кажется, в этом сезоне будет очень интересный чемпионат.

— Нравится ли вам тренд в нашем хоккее на быстрый вертикальный хоккей?

— Да, вполне. Площадки изменились, хоккей изменился, темп игры изменился. В принципе, я думаю, что это к лучшему и для лиги, для игроков и, конечно, для болельщиков.



— Продолжаете ли вы испытывать кайф от игры?



— Да, конечно. Иначе я бы не играл уже. Я люблю хоккей, люблю этим заниматься. К тому же сейчас я перешел в СКА — новый для меня клуб. Это тоже для меня своего рода вызов. Здесь много молодых ребят, с которыми интересно поиграть и помочь чем-то. Клуб интересный, с амбициями. Много новых целей, много энергии. Поэтому главное, чтобы все получалось, и чтобы здоровье не подводило. Все остальное будет в порядке.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

