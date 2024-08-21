Погибшую нашли после квартирного пожара на Загребском бульваре в Петербурге

Кухня выгорела в девятиэтажке Фрунзенского района Петербурга утром 21 августа. Пожарные справились с огнём меньше чем за 25 минут, но для женщины случившееся оказалось фатальным.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Загребском бульваре, 37/27, поступил на пульт дежурного в одиннадцатом часу утра. На место направили три расчёта. Помощь требовалась в двухкомнатной квартире, в которой загорелась кухня. Огонь охватил её почти полностью — обгорели шесть из семи квадратных метров помещения. Пожар ликвидировали в 10:43.

