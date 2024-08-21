Невостребованные мертвецы. Как в Токсово накопили 68 замороженных трупов

47news.ru

Десятки замороженных трупов нашла комиссия из комздрава правительства Ленобласти и судмедэкспертов на территории морга в Токсово. Как оказалось, тела копили с 2019 года, они невостребованные, то есть по факту их захоронением должно заниматься государство.



Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Поделиться Поделиться





Как уточняет портал 47news 21 августа, трупы хранили в вагончике-рефрижераторе рядом с мусорным контейнером. Плотность была такой, что некоторые мертвые были размещены в вертикальном положении, пластиковые мешки местами поистрепались. Картина жуткая. Всего комиссия насчитала 68 тел, часть была в самом морге.



Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Поделиться Поделиться





По предварительным данным, к холодильнику имеет отношение ООО «Лотос», работавшее в морге примерно с того же года. Возможно, это то самое «уникальное оборудование», якобы благодаря которому фирма стала работать в морге без конкурса.



Согласно регламенту, невостребованное тело должно храниться в морге не более 45 суток. За это время должны найтись близкие покойного, если этого не случается, похоронами занимается государство. Опрошенные порталом участники похоронного рынка ситуацию с подобным накопительством называют аномальной.



Фото: 47news.ru Поделиться Поделиться





«Как выяснилось, тела копились примерно с 2019-го. В этом году в бюро сменилось руководство, стали вместе разбираться. Там работала организация «Лотос», по моему оценочному мнению, — нелегально. С какой целью они копили тела, я не понимаю, но такое ощущение, что специально. Предположения у меня есть, но пусть этим органы занимаются», — рассказал глава администрации Токсово Олег Иванов.

