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    Ловите уходящее тепло, пока погода в Петербурге не испортилась

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    Фото: Михаил Огнев / "Фонтанка.ру"
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    Антициклон порадует петербуржцев теплом, температура будет выше нормы.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 августа в городе переменная облачность, без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 13-15 градусов, в пригородах местами до 10, днем составит 23-25 градусов.

    Антициклон, неторопливо смещаясь на восток, сегодня еще сохранит в регионе преимущественно солнечную и сухую погоду, что поможет солнечным лучам активно прогревать воздушные массы. В итоге показания термометров на 2-3 градуса превысят рамки климата. Атмосферное давление будет падать и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    Следующие два дня будут более прохладными, возможны дожди, а в четверг - местами ливни и грозы.

    Фото: Михаил Огнев / "Фонтанка.ру"

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