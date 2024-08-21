Ловите уходящее тепло, пока погода в Петербурге не испортилась

Антициклон порадует петербуржцев теплом, температура будет выше нормы.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 августа в городе переменная облачность, без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 13-15 градусов, в пригородах местами до 10, днем составит 23-25 градусов.
Антициклон, неторопливо смещаясь на восток, сегодня еще сохранит в регионе преимущественно солнечную и сухую погоду, что поможет солнечным лучам активно прогревать воздушные массы. В итоге показания термометров на 2-3 градуса превысят рамки климата. Атмосферное давление будет падать и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».
Следующие два дня будут более прохладными, возможны дожди, а в четверг - местами ливни и грозы.