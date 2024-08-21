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    Во время отражения атаки БПЛА на Москву самолёты отправляли на запасные аэродромы

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    В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ночью 21 августа вводились временные ограничения, сообщает представитель Росавиации. По данным на 8:35, аэропорты столичного региона работают штатно.

    Ограничения действовали в целях безопасности полетов с 2:31 до 6:30, за это время восемь самолетов ушли на запасные аэродромы.

    «Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — отмечается в сообщении.

    Ночью система уничтожила 11 БПЛА над Московской областью. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сегодняшняя атака беспилотников была одной из самых масштабных за всё время.

    Кроме Московской области ночью и утром были атакованы Тульская, Орловская, Брянская, Белгородская, Калужская области.

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