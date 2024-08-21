Беспилотник долетел до Орловской области

География сегодняшних атак расширяется. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщает, что ночью
«Над территорией региона сбит один БПЛА, повреждений и пострадавших нет», — информирует Клычков.
Минобороны утром отчиталось об уничтожении 45 беспилотников самолетного типа над пятью регионами: Московской, Брянской, Белгородской, Калужской и Курской областями. Кроме того, власти Тульской области сообщали об уничтожении двух БПЛА, ростовский губернатор — о сбитой ракете. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сегодняшняя атака была одной из самых масштабных за всё время.