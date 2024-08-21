    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 13

    1 м/с, вос

    764мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.69eur100.2

    «Одна из самых масштабных попыток». Собянин сообщил о массированной атаке БПЛА на Москву

    24771
    11 комментариев

    Ночью 21 августа отражена массированная атака беспилотников, летевших на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин шесть раз за ночь публиковал сообщения в своем телеграм-канале. В общей сложности силы ПВО Минобороны сбили 10 БПЛА.

    «Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за всё время», — отметил Собянин.

    «Созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки», — подчеркнул он.

    Первое сообщение, об отражении атаки в городском округе Подольск, появилось в 3:02, последнее (на данный момент) — в 4:43.

    «На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — писал Собянин.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Атака БПЛААтака беспилотниковАтака беспилотников на Москву
    ЛАЙК5
    СМЕХ21
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close