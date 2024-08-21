«Одна из самых масштабных попыток». Собянин сообщил о массированной атаке БПЛА на Москву

Ночью 21 августа отражена массированная атака беспилотников, летевших на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин шесть раз за ночь публиковал сообщения в своем телеграм-канале. В общей сложности силы ПВО Минобороны сбили 10 БПЛА .

«Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за всё время», — отметил Собянин.



«Созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки», — подчеркнул он.

Первое сообщение, об отражении атаки в городском округе Подольск, появилось в 3:02, последнее (на данный момент) — в 4:43.