Минобороны: в Подмосковье уничтожено 11 БПЛА и ещё 34 в других регионах

За ночь 21 августа дежурные средства ПВО, по данным Минобороны, уничтожили 45 беспилотников самолетного типа над пятью регионами, больше всего — в Брянской области. 11 БПЛА перехвачены над Московской областью, 23 — над Брянской, шесть — над Белгородской, три — над Калужской и два — над Курской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз четыре раза за ночь сообщал об отражении атак. Пострадавших и разрушений, по его словам, не зафиксировано, все цели уничтожены.