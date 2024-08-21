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    Минобороны: в Подмосковье уничтожено 11 БПЛА и ещё 34 в других регионах

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    За ночь 21 августа дежурные средства ПВО, по данным Минобороны, уничтожили 45 беспилотников самолетного типа над пятью регионами, больше всего — в Брянской области. 11 БПЛА перехвачены над Московской областью, 23 — над Брянской, шесть — над Белгородской, три — над Калужской и два — над Курской областью.

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз четыре раза за ночь сообщал об отражении атак. Пострадавших и разрушений, по его словам, не зафиксировано, все цели уничтожены.

    «Со вчерашнего вечера и за прошедшую ночь перехвачены и уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — написал он.

    Ракета сбита около часа ночи на западе Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев. В результате падения осколков жертв и разрушений нет.

    Власти Тульской области проинформировали об уничтожении двух БПЛА.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ночью писал о работе ПВО и сбитых воздушных целях над Белгородом и Белгородским районом.

    О массированной атаке беспилотников на Москву, напомним, сообщал и столичный мэр Сергей Собянин.

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