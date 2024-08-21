Минобороны: в Подмосковье уничтожено 11 БПЛА и ещё 34 в других регионах

За ночь 21 августа дежурные средства ПВО, по данным Минобороны, уничтожили
Губернатор Брянской области Александр Богомаз четыре раза за ночь сообщал об отражении атак. Пострадавших и разрушений, по его словам, не зафиксировано, все цели уничтожены.
«Со вчерашнего вечера и за прошедшую ночь перехвачены и уничтожены
Ракета сбита около часа ночи на западе Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев. В результате падения осколков жертв и разрушений нет.
Власти Тульской области проинформировали об уничтожении двух БПЛА.