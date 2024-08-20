Новым главой «Ленфильма» стал Эдуард Суворов

Кинопродюсера Эдуарда Суворова назначили генеральным директором «Ленфильма». Об этом во вторник, 20 августа, «Фонтанке» сообщила пресс-служба киностудии.



20 августа «Ленфильм» получил письмо от Росимущества, в котором говорилось о назначении Эдуарда Суворова на должность генерального директора киностудии, которую он будет занимать в течение трех лет.

Ранее Суворов временно исполнял обязанности гендиректора «Ленфильма».

Эдуард Суворов — кинопродюсер, закончил продюсерский факультет Российской академии театрального искусства (ГИТИС). В начале 2000-х работал в Государственной думе, в комитете по культуре. В 2013–2016 годах возглавлял совет директоров ОАО «Медиахолдинг». В 2014 году размышлял о том, что телеканалам пора уходить в интернет, создавать онлайн-кинотеатры, зарабатывать за счет онлайн-рекламы.

В 2017 году Суворов стал главой дирекции Национальной Ассоциации Организаторов Мероприятий. В последние годы работал исполнительным директором в Фонде развития контактных видов спортивных единоборств Краснодарского края Олега Дерипаски, курировал медийные структуры, входящие в холдинг «Базовый Элемент».

Известно, что бывшего гендиректора «Ленфильма» Федора Щербакова заочно арестовали весной этого года. Щербаков проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу о вымогательстве 2 млн рублей у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко в обмен на обещание не публиковать компромат в одном из Telegram-каналов.