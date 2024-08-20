(Не) учили физику. В Татарстане подростков выбросило из карусели-центрифуги, раскрученной электросамокатом

В Набережных Челнах двух юных девушек выбросило из карусели-центрифуги, которую раскручивали с помощью электросамоката. За происходящим наблюдала толпа подростков, а видеозапись катания с ветерком распространилась по местным пабликам в социальных сетях.



По кадрам видно, как подростки решили ускорить обычную вращающуюся карусель с помощью «подручного средства». Они уложили электросамокат так, чтобы его колесо крутило платформу. Девочек сразу же закрутило, а мальчики тем временем пристально наблюдали за происходящим «весельем». Однако ребята не подумали, что под действием центробежной силы школьниц раскидает по сторонам, либо пытались поставить научный эксперимент.