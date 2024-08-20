(Не) учили физику. В Татарстане подростков выбросило из карусели-центрифуги, раскрученной электросамокатом

В Набережных Челнах двух юных девушек выбросило из карусели-центрифуги, которую раскручивали с помощью электросамоката. За происходящим наблюдала толпа подростков, а видеозапись катания с ветерком распространилась по местным пабликам в социальных сетях.
По кадрам видно, как подростки решили ускорить обычную вращающуюся карусель с помощью «подручного средства». Они уложили электросамокат так, чтобы его колесо крутило платформу. Девочек сразу же закрутило, а мальчики тем временем пристально наблюдали за происходящим «весельем». Однако ребята не подумали, что под действием центробежной силы школьниц раскидает по сторонам, либо пытались поставить научный эксперимент.
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В понедельник, 20 августа, пресс-служба городского Горздрава сообщила, что серьезных травм у подростков нет. Одна из девочек была обследована и отправлена домой на амбулаторное лечение, другая проходит лечение в Камском детском медицинском центре.
«Дорогие родители, проведите, пожалуйста, беседу со своими детьми на тему того, что все то, что публикуется стримерами в Сети, не стоит применять на практике», — добавили в Горздраве Набережных Челнов.
Подобный способ экстремального катания нередко используют юные любители адреналина. Ранее «Фонтанка» рассказывала и показывала, как ребенок получил травмы во время катания на карусели-центрифуге в Краснодаре.