Пострадал ребёнок. В Краснодаре карусели придали гиперускорение с помощью электросамоката

Ребёнок получил травмы во время катания на карусели-центрифуге в Краснодаре. Качель удалось раскрутить до опасной скорости, мальчика выкинуло наружу.
О происшествии на улице Героев-Разведчиков 15 октября сообщает местный портал 93.ru. Во дворе ЖК подростки ускорили обычную вращающуюся карусель. Они уложили электросамокат так, чтобы его колесо крутило платформу, затем включили устройство.
Карусель с ребёнком начала набирать скорость, мальчик не удержался, его вынесло к краям платформы. Под действием центробежной силы школьника согнуло и несколько раз прокрутило. Освободить ребёнка удалось, только когда от карусели убрали электросамокат.
11-летнего мальчика госпитализировали, у него диагностирован перелом. Региональный следственный комитет по факту происшествия начал проверку.