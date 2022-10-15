    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 11

    1 м/с, ю-в

    763мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd63.06eur62.47

    Пострадал ребёнок. В Краснодаре карусели придали гиперускорение с помощью электросамоката

    3225
    5 комментариев

    Ребёнок получил травмы во время катания на карусели-центрифуге в Краснодаре. Качель удалось раскрутить до опасной скорости, мальчика выкинуло наружу.

    О происшествии на улице Героев-Разведчиков 15 октября сообщает местный портал 93.ru. Во дворе ЖК подростки ускорили обычную вращающуюся карусель. Они уложили электросамокат так, чтобы его колесо крутило платформу, затем включили устройство.

    93.ru

    Карусель с ребёнком начала набирать скорость, мальчик не удержался, его вынесло к краям платформы. Под действием центробежной силы школьника согнуло и несколько раз прокрутило. Освободить ребёнка удалось, только когда от карусели убрали электросамокат.

    11-летнего мальчика госпитализировали, у него диагностирован перелом. Региональный следственный комитет по факту происшествия начал проверку.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close