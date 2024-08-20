Суд оценил в 80 тысяч рублей сбитого на Витебском шоссе лося

В Петербурге суд обязал страховую компанию возместить ущерб в размере 80 тысяч рублей за лося, сбитого водителем микроавтобуса на Витебском шоссе. С иском обращался природоохранный прокурор.



Свою смерть лось встретил на Витебском проспекте в сентябре 2023 года. Животное, молодая лосиха, неожиданно выбежала на трассу и попала под колеса «Мерседеса Спринтер». Водитель не пострадал, а вот его пассажирок 76 и 79 лет доставили в больницу с травмами средней тяжести.



«Со страховой организации в счет возмещения вреда, причиненного объектам животного мира, взыскано 80 тысяч рублей», - сообщили 20 августа в пресс-службе Прокуратуры Петербурга.

