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    Суд оценил в 80 тысяч рублей сбитого на Витебском шоссе лося

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    В Петербурге суд обязал страховую компанию возместить ущерб в размере 80 тысяч рублей за лося, сбитого водителем микроавтобуса на Витебском шоссе. С иском обращался природоохранный прокурор.

    Свою смерть лось встретил на Витебском проспекте в сентябре 2023 года. Животное, молодая лосиха, неожиданно выбежала на трассу и попала под колеса «Мерседеса Спринтер». Водитель не пострадал, а вот его пассажирок 76 и 79 лет доставили в больницу с травмами средней тяжести.

    «Со страховой организации в счет возмещения вреда, причиненного объектам животного мира, взыскано 80 тысяч рублей», - сообщили 20 августа в пресс-службе Прокуратуры Петербурга.

    Животные часто вылетают под колеса автомобилей, особенно в сезон миграции и гона. Штрафов за них нет, но есть ущерб природе Российской Федерации, поскольку все животные на территории страны по закону считаются ее собственностью. Если вы сбили лося или любое другое дикое животное, ни в коем случае нельзя покидать место ДТП, иначе можно лишиться прав на 1,5 года или получить административный арест на 15 суток.

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