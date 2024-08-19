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    Мужчина умер в ожидании собеседования на место охранника под Петербургом

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    Житель Всеволожского района Ленобласти, желавший устроиться на работу охранником, умер в ожидании директора фирмы. Как стало известно «Фонтанке», труп 59-летнего мужчины был обнаружен утром 19 августа на парковке в деревне Мистолово.

    Полиция установила, что в девять часов утра житель Кузьмоловского приехал на предприятие с целью трудоустройства. Однако директора на месте не было, мужчина решил дождаться его в своем стареньком «Мерседесе». Спустя час сотрудник компании подошел к автомобилю и обнаружил соискателя без признаков жизни. Он вызвал скорую, медики констатировали смерть.

    Тело направлено в морг для установления причины смерти.

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