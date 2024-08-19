Москвичей, танцевавших под немецкие марши на Васильевском, проверят на реабилитацию нацизма и доложат Бастрыкину

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки противоправных действий трех столичных гостей в Санкт-Петербурге, устроивших танцы под немецкие марши времен Второй мировой войны. О поручении главы СК вечером
«В социальных медиа сообщалось, что трое молодых людей нарушали общественный порядок во дворе одного из домов в Василеостровском районе, а также показывали нацистские жесты», — гласит релиз. Уточняется, что по факту «нарушения общественного порядка» организована проверка по статье
Как ранее писала «Фонтанка», троица двадцатилетних снимала штаны и зиговала
Четвертого участника перформанса разыскивают.