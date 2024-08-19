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    Москвичей, танцевавших под немецкие марши на Васильевском, проверят на реабилитацию нацизма и доложат Бастрыкину

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    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки противоправных действий трех столичных гостей в Санкт-Петербурге, устроивших танцы под немецкие марши времен Второй мировой войны. О поручении главы СК вечером 19 августа сообщила пресс-служба ведомства.

    «В социальных медиа сообщалось, что трое молодых людей нарушали общественный порядок во дворе одного из домов в Василеостровском районе, а также показывали нацистские жесты», — гласит релиз. Уточняется, что по факту «нарушения общественного порядка» организована проверка по статье 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».

    Как ранее писала «Фонтанка», троица двадцатилетних снимала штаны и зиговала у дома № 9 на 14-й линии, после чего видео с их участием оказалось в Сети. Столичные гости не смогли разминуться с оперативниками на Московском вокзале, и всех троих увезли в отдел, где они заявили о своем раскаянии и объяснили выходку воздействием алкоголя.

    Четвертого участника перформанса разыскивают.

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    Александр БастрыкинСКРеабилитация нацизмаТанцыВасильевский островНемецкие марши
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