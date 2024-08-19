Полиция не дала вернуться в Москву исполнителям уличного стриптиза под немецкие марши на Васильевском

Трое москвичей каются в отделе после откровенного перформанса на Васильевском острове. Их задержали на пути к дому.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 19 августа, столичные гости не смогли разминуться с оперативниками на Московском вокзале. В отдел увезли трёх двадцатилетних, которые не отрицают, что в конце недели отдохнули в Петербурге так, что видео с ними выложили в Интернет.