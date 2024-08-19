Полиция не дала вернуться в Москву исполнителям уличного стриптиза под немецкие марши на Васильевском

Трое москвичей каются в отделе после откровенного перформанса на Васильевском острове. Их задержали на пути к дому.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 19 августа, столичные гости не смогли разминуться с оперативниками на Московском вокзале. В отдел увезли трёх двадцатилетних, которые не отрицают, что в конце недели отдохнули в Петербурге так, что видео с ними выложили в Интернет.
«В ходе мониторинга интернет-ресурсов сотрудниками полиции было выявлено видео, на котором несколько молодых людей ночью, высадившись из салона каршерингового автомобиля, устроили танцы под немецкие марши времен Второй мировой войны», — рассказали в ведомстве.
Полицейские установили, что опубликованное 16 августа видео было снято очевидцем у дома
В отделе троица заявила о своём раскаянии и объяснила выходку воздействием алкоголя. Четвёртого участника действа ищут.
«Решается вопрос о привлечении указанных лиц к ответственности», — добавили в ведомстве.