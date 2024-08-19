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    Крупнейший банк Киргизии MBank временно остановил переводы через Россию

    2020
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    Один из крупнейших банков Киргизии временно приостановил переводы через российские банки. Как сообщается на сайте MBank (ОАО «Коммерческий банк «Кыргызстан»), операции стали недоступны с 16 августа.

    На какой период ограничили переводы, неизвестно. В обращении к клиентам указано, что «эта услуга временно недоступна на неопределённый срок». Речь идет о приостановке денежных переводов в обоих направлениях через российские банки, в том числе Сбербанк, Тинькофф и МТС. На сайте MBank отмечается, что входящие переводы будут осуществляться через банки, не подпадающие под санкции, по рублевым реквизитам.

    В июне несколько банков Киргизии приостановили работу с российскими системами денежных переводов. Так, MBank заявил о введении временных ограничений по рублевым счетам и картам (пополнение, переводы, конвертации). Банк «Компаньон» сообщил, что в его приложении по техническим причинам недоступны отправка и получение переводов в рублях, а также отправка и получение переводов по системе «Юнистрим».

    Кроме того, в конце июня российская «дочка» китайского Bank of China прекратила операции с российскими банками, которые внесли в SDN-список США. Решение о приостановке операций принято для того, чтобы избежать риска вторичных санкций.

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