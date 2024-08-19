Крупнейший банк Киргизии MBank временно остановил переводы через Россию

Один из крупнейших банков Киргизии временно приостановил переводы через российские банки. Как сообщается на сайте MBank (ОАО «Коммерческий банк «Кыргызстан»), операции стали недоступны с 16 августа.
На какой период ограничили переводы, неизвестно. В обращении к клиентам указано, что «эта услуга временно недоступна на неопределённый срок». Речь идет о приостановке денежных переводов в обоих направлениях через российские банки, в том числе Сбербанк, Тинькофф и МТС. На сайте MBank отмечается, что входящие переводы будут осуществляться через банки, не подпадающие под санкции, по рублевым реквизитам.
В июне несколько банков Киргизии приостановили работу с российскими системами денежных переводов. Так, MBank заявил о введении временных ограничений по рублевым счетам и картам (пополнение, переводы, конвертации). Банк «Компаньон» сообщил, что в его приложении по техническим причинам недоступны отправка и получение переводов в рублях, а также отправка и получение переводов по системе «Юнистрим».
Кроме того, в конце июня российская «дочка» китайского Bank of China прекратила операции с российскими банками, которые внесли в SDN-список США. Решение о приостановке операций принято для того, чтобы избежать риска вторичных санкций.