Крупнейший банк Киргизии MBank временно остановил переводы через Россию

Один из крупнейших банков Киргизии временно приостановил переводы через российские банки. Как сообщается на сайте MBank (ОАО «Коммерческий банк «Кыргызстан»), операции стали недоступны с 16 августа.

На какой период ограничили переводы, неизвестно. В обращении к клиентам указано, что «эта услуга временно недоступна на неопределённый срок». Речь идет о приостановке денежных переводов в обоих направлениях через российские банки, в том числе Сбербанк, Тинькофф и МТС. На сайте MBank отмечается, что входящие переводы будут осуществляться через банки, не подпадающие под санкции, по рублевым реквизитам.