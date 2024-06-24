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    Экономика и санкции

    «Дочка» Bank of China приостановила операции с банками России из-за санкций

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    С 24 июня российская «дочка» китайского Bank of China прекратит операции с российскими банками, которые внесли в SDN-список США. Об этом сообщил в понедельник «Коммерсантъ».

    На российском рынке Bank of China занимает 2 место по активам среди «дочек» китайских банков. По мнению источников «Коммерсанта», решение о приостановке операций принято для того, чтобы избежать риска вторичных санкций. При этом взаимодействие продолжится с теми партнерами, которые не попали под ограничения со стороны Вашингтона.

    Российское отделение Bank of China имеет значительное влияние на банковский платежный поток. Оно специализируется на обслуживании российских банков, работе с валютой и проведении сделок с банкнотами. С начала СВО места западных банков заняли китайские — в том числе Bank of China. Они увеличили объем активов в России с 2,2 миллиардов долларов до 9,7.

    Как пишет РБК, на фоне этих новостей курс китайского юаня на торгах 24 июня на Мосбирже в моменте снизился на 2,79%, до ₽11,71. К 13:42 мск падение замедлилось до 1,54%, курс юаня составил ₽11,861.

    В начале 2024 года крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов из-за риска попасть под вторичные санкции США также ограничили работу с российскими клиентами: они перестали принимать деньги из России и отправлять платежи в обратную сторону.

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