«Дочка» Bank of China приостановила операции с банками России из-за санкций

С 24 июня российская «дочка» китайского Bank of China прекратит операции с российскими банками, которые внесли в SDN-список США. Об этом сообщил в понедельник «Коммерсантъ».



На российском рынке Bank of China занимает 2 место по активам среди «дочек» китайских банков. По мнению источников «Коммерсанта», решение о приостановке операций принято для того, чтобы избежать риска вторичных санкций. При этом взаимодействие продолжится с теми партнерами, которые не попали под ограничения со стороны Вашингтона.

Российское отделение Bank of China имеет значительное влияние на банковский платежный поток. Оно специализируется на обслуживании российских банков, работе с валютой и проведении сделок с банкнотами. С начала СВО места западных банков заняли китайские — в том числе Bank of China. Они увеличили объем активов в России с 2,2 миллиардов долларов до 9,7.