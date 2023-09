FT: Китай в четыре раза нарастил свое присутствие в российском банковском секторе

С начала СВО доля Китая в российских банках выросла в четыре раза. Такие данные приводит Financial Times 4 сентября.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материал FT, четыре китайских банка увеличили обьем активов с 2,2 миллиардов долларов до 9,7. Места западных банков заняли Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China, China Construction Bank и Agricultural Bank of China.

Из того же исследования следует, что доля иностранцев с запада, которая владеет активами в российских банках, с февраля 2022 года упала с 6,2% до 4,9%.