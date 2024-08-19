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    Неделя контрастов в Петербурге: какую погоду ждать с 19 по 23 августа

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    Начавшаяся неделя в Петербурге будет отличатся частой и довольно резкой сменой синоптических процессов, об этом 19 августа рассказал «Фонтанке» ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

    «В понедельник на погоду в Петербурге влияет облачный атмосферный фронт, а уже завтра его сменит погожий, но не жаркий скандинавский антициклон. Сохранится его влияние и в среду. А вот последние два дня рабочей недели, стараниями атлантического циклона, будут дождливыми, ветреными и холодными», — сообщил Михаил Леус.

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    Сегодня в городе преимущественно облачно, местами кратковременные дожди. Днём +18…+20°. Ветер западный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

    Во вторник переменная облачность, без осадков. Ночью +12…+14°, днём +21…+23°. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

    В среду переменная облачность, без осадков. Ночью +11…+13°, днём +23…+25°. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление начнёт падать и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

    В четверг облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ночью +15…+17°, днём +19…+21°. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

    В пятницу облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ночью +13…+15°, днём +19…+21°. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет слабо и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

    По предварительному прогнозу, в субботу дожди прекратятся и немного потеплеет, днём ожидается +22…+24°.

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