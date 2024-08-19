Трёхлетний петербуржец упал в костёр на даче. Ребёнок в реанимации

Детсадовец из Красносельского района Петербурга получил ожоги 20% тела на даче в Волховском районе Ленобласти. Там разжигали костёр. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 августа.

Несчастный случай произошёл в деревне Пупышево субботним вечером. По предварительным данным, трёхлетний ребёнок, находившийся на даче вместе с бабушкой, споткнулся о строящуюся дорожку и крайне неудачно упал — мальчика доставали из костра.