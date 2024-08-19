Трёхлетний петербуржец упал в костёр на даче. Ребёнок в реанимации

Детсадовец из Красносельского района Петербурга получил ожоги 20% тела на даче в Волховском районе Ленобласти. Там разжигали костёр. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 августа.
Несчастный случай произошёл в деревне Пупышево субботним вечером. По предварительным данным, трёхлетний ребёнок, находившийся на даче вместе с бабушкой, споткнулся о строящуюся дорожку и крайне неудачно упал — мальчика доставали из костра.
К медикам его привезли с ожогами второй и третьей степени лица, груди, живота, рук и бедра. В ночь на воскресенье ребёнка транспортировали из волховской больницы в детскую городскую больницу
18 августа в деревне Гатчинского района пострадал пожилой петербуржец, разводивший костёр на дачном участке. Его госпитализировали с ожогами 90% тела.