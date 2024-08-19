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    Трёхлетний петербуржец упал в костёр на даче. Ребёнок в реанимации

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    Детсадовец из Красносельского района Петербурга получил ожоги 20% тела на даче в Волховском районе Ленобласти. Там разжигали костёр. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 августа.

    Несчастный случай произошёл в деревне Пупышево субботним вечером. По предварительным данным, трёхлетний ребёнок, находившийся на даче вместе с бабушкой, споткнулся о строящуюся дорожку и крайне неудачно упал — мальчика доставали из костра.

    К медикам его привезли с ожогами второй и третьей степени лица, груди, живота, рук и бедра. В ночь на воскресенье ребёнка транспортировали из волховской больницы в детскую городскую больницу № 1. Его состояние оценивается как тяжёлое, он помещён в реанимацию.

    18 августа в деревне Гатчинского района пострадал пожилой петербуржец, разводивший костёр на дачном участке. Его госпитализировали с ожогами 90% тела.

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