Белочка на федеральном уровне. Как в Петербурге и по всей стране спасают рыжих зверьков, выпавших из гнезда

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В конце июля в Петербурге зарегистрировалась первая в России некоммерческая организация, официально помогающая животным семейства беличьих. Она выросла из волонтерского движения и сейчас ставит перед собой амбициозные цели. Среди них создание станций приема пострадавших животных в крупных городах. Кроме того, в организации подсказывают, как правильно оказать помощь пострадавшей белке, и ведут статистику выживаемости зверей. В «Белкоспасе» объяснили «Фонтанке», от чего спасают пушистых обитателей парков и почему для этого нужна целая организация.



«Белкоспас» основала непубличная семейная пара, которая долгое время жила в Петербурге. Спасением белок супруги Павел и Мария Дударевы увлеклись в 2018 году. С тех пор участвовали в многочисленных волонтерских сборах, которые проводились в соцсетях, помогали группам наращивать число подписчиков и участвовали в жизни сообщества. Такие сборы, как правило, осуществляются на карты физлиц, что влечет риски для владельцев карт и может спровоцировать недоверие со стороны новичков, которые не вполне понимают, кому отправляют деньги и на что в действительности они пойдут. Выяснилось, что в России не было централизованной организации по спасению и защите белок, этим занимались только отдельные энтузиасты.



Семья хотела открыть организацию по спасению белок в 2021 году , но из-за пандемии этот вопрос отложили. К нему вернулись в 2024 году . После подготовки и подачи документов еще три месяца ушло на переделывание бумаг и всевозможные проверки. В итоге 23 июля Минюст и налоговая все же дали добро на регистрацию АНО «Общество защиты и спасения белок» (сокращенно «Белкоспас»).

Государственная регистрация дает больше возможностей для реализации планов, а они у «Белкоспаса» далекоидущие. Главная задача организации — помогать белкам, живущим в дикой природе. Для этого она совместно с парками размещает дополнительные бельчатники (домики для белок) и кормушки, проверяет их содержимое на предмет запрещенной еды и устанавливает поилки в весеннее и летнее время.



Следующее направление работы — помощь людям, нашедшим раненых зверей. Такие сообщения поступают со всей страны. Жителям подсказывают, как правильно действовать, и перенаправляют пострадавших грызунов к врачам-ратологам.



Кроме того, организация планирует открыть станции приема пострадавших белок и бельчат в крупных городах России. В первую очередь — в Петербурге и Москве. Согласно плану, первые такие станции должны появиться к маю 2025 года.

Всё это было бы невозможно без людей, но привлечение добровольцев тоже сопряжено с рисками. Одного желания помочь для оказания качественной помощи недостаточно. «До регистрации АНО мы сотрудничали с некоторыми частными волонтерами из нескольких городов страны. Проблема заключается в том, что лечение и реабилитация диких животных в жилых помещениях имеет ряд законодательных проблем. Частные волонтеры не всегда могут соблюсти все правовые нормы при изъятии животного из дикой природы, его дальнейшей реабилитации и реинтродукции (возвращения в дикую природу. — Прим. ред.)», — говорит заместитель директора по развитию «Белкоспаса» Наталья Данько.



Теперь организация больше делает ставку на сотрудничество со специалистами в области ветеринарии и с другими официально зарегистрированными организациями по защите животных. При этом сейчас продолжает работать с несколькими добровольцами из Читы, Челябинской области, Омска и Подмосковья, которые готовы соблюдать правила оказания помощи диким животным, которых требует закон.

Еще специалисты планируют проводить общественные мероприятия, посетителям которых расскажут, как правильно помогать белкам. «Белкоспас» в первую очередь договаривается о проведении таких встреч со школами и детскими садами, поскольку дети и подростки чаще других проводят время в парках и могут встретиться там с белками. Важно объяснить им, что перед ними дикое животное, которое не стоит трогать без надобности. Если у белки есть видимые повреждения или травмы, ловить зверька для оказания помощи можно только в одежде с длинными рукавами и в перчатках во избежание укусов. После этого нужно обратиться к специалисту, а не пробовать самостоятельно лечить животное по советам из Интернета.

Обывателям о белках известно не так много, а на самом деле рыжим поедателям орешков с кисточками на ушах, которые живут на внутригородских территориях, регулярно требуется помощь человека. «Им не всегда хватает корма, особенно в зимний период. Работа по спиливанию аварийных деревьев в парках приводит к разрушению гнезд, поэтому необходимо перемещать белку и ее потомство в рукотворный бельчатник. Летом белки, живущие в крупных городах, могут испытывать дефицит пресной чистой воды, поэтому необходимо размещать в парках и скверах специальные поилки. И, конечно, в том случае, если белка получила травму, участие человека просто необходимо», — объясняет Наталья Данько.



Помимо этого, существует такое явление, как белкопад. Название смешное, но ситуация страшная: с марта по август бельчата могут выпадать из гнезд. Это может произойти, если белка-мать умерла или сама пытается избавиться от потомства, потому что не может его выкормить либо заметила, что детеныш слаб. Другой причиной может быть слишком большая активность самого бельчонка или какое-то происшествие с деревом, в котором находилось гнездо. Например, если его повредил ураган или спилил человек. Поэтому ухаживающие за зелеными насаждениями организации призывают проверять деревья на наличие беличьих гнезд. Если их удалось обнаружить, теперь можно позвонить в «Белкоспас». Специалисты приедут и перенесут гнездо.

Наибольшее количество обращений о пострадавших поступает в июне — августе. В только что созданной организации ведут статистику, в которой отражается число полученных заявок, сколько бельчат выжило, погибло, осталось с волонтерами или нашедшими их людьми. Например, за июль было принято 58 обращений , выжило 48 бельчат . Выживаемость за месяц составила 83% против 81% в июне.

Фото: vk.com/belkospas Поделиться Поделиться





«Выживаемость зависит от многих факторов: своевременная врачебная помощь пострадавшему зверьку, степень тяжести повреждений, которые получила белка, насколько нашедшие раненого зверька оперативно оказали первую помощь. В некоторые месяцы выживаемость доходит до 90%, а в некоторые — данный показатель может снизиться до 50%», — объясняет представитель «Белкоспаса».



29 выживших в июле бельчат забрали волонтеры для возвращения в дикую природу, а семь — остались с людьми. Это возможно в двух случаях. Первый — когда врач-ратолог сделал заключение, что в дикой природе белка не выживет (например, в случае инвалидности). Второй — когда нашедшие бельчонка выкармливали его самостоятельно и решили оставить его себе, в качестве домашнего питомца. Это не приветствуется, но законом не запрещено. Специалисты говорят таким людям, что белку необходимо вернуть в природу, и проводят беседы по этому вопросу, но к ним могут не прислушаться.

Не сможет вернуться в природу бельчонок Жорик — один из множества посетителей беличьего «ресторанчика» Светланы Вовк. Изначально на их с мужем участке под Петербургом были скворечники, и селились там, соответственно, скворцы, но однажды, лет пять назад, там поселилась первая белочка. Потом появилась вторая. Она родила бельчат и полностью вырастила их на участке: учила есть, пить и другим навыкам, которые должны быть у каждой самодостаточной белки. Потом эти бельчата вернулись уже будучи взрослыми, чтобы вырастить здесь свое потомство, а люди получили уникальную возможность наблюдать за животными. Сейчас супруги обустроили в саду целый беличий городок, куда приходит от 3 до 15 белок в зависимости от сезона.



Фото: «Белки нашего сада» Фото: «Белки нашего сада» Фото: «Белки нашего сада» Поделиться Поделиться





«Зимой много приходит, потому что им надо кушать, а еды мало. Летом меньше приходят, в основном девчонки беременные. По весне много пацанов ходит, и свадьбы тут у нас беличьи [случаются]», — рассказывает Светлана.

У каждой белочки есть свое имя. Различать их легко, говорит петербурженка, у них шубки разного цвета и разные повадки. Фото и видео с животными женщина выкладывает в свой блог. Сейчас регулярно приходят девочки Дашка и Шанелька, а еще с некоторых пор постоянно проживает Жорик. Раньше он был абсолютно здоров, но недавно Светлана заметила, что зверек еле-еле передвигается. У него начали отсыхать передняя и задняя лапка. Причины точно неизвестны, но жительница предполагает, что его могли ловить подростки, которые уже давно бедокурят в садоводстве, или же бельчонок сам запутался в какую-то сеть или леску.



Жорика повезли в ветклинику, где его обследовали. Две недели он жил дома у помощника врача. За это время супруги воткнули небольшой вольер между домом и забором, чтобы разместить пострадавшего в знакомой обстановке, где до него не доберутся бродячие кошки и собаки. Иной альтернативы пока нет. «Белкоспас» планирует построить приют для таких белок, но быстро это сделать не получится.

Автор: «Белки нашего сада»

Сейчас у малыша уже отвалились обе лапки, и теперь он точно не выживет без помощи людей. Дома ему дают лекарства и наблюдают за его состоянием. «Одно дело просто смотреть за ними, подкармливать <...>, а дома держать даже в вольере — это непростое занятие, недешевое удовольствие, и вообще, конечно, очень большая ответственность», — рассуждает Светлана, теперь уже хозяйка Жорика.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

