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    Синоптик рассказал, что ждать петербуржцам в субботу

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    В Санкт-Петербурге в субботу, 17 августа, синоптическая ситуация формируется под влиянием холодного фронта. Стоит ожидать кратковременных дождей. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

    Фото: телеграм-канал Погода от шефа. Михаил Леус
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    «Он [холодный атмосферный фронт] станет причиной кратковременных дождей, что вместе с плотными облаками, ограничит приток солнечного тепла», — говорится в публикации.

    Температура воздуха ожидается от 21 до 23 градусов тепла. Ветер подует северо-западный — 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 миллиметров ртутного столба — ниже нормы.

    Фото: телеграм-канал Погода от шефа. Михаил Леус

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