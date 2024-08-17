Синоптик рассказал, что ждать петербуржцам в субботу

В Санкт-Петербурге в субботу, 17 августа, синоптическая ситуация формируется под влиянием холодного фронта. Стоит ожидать кратковременных дождей. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем телеграм-канале.
«Он [холодный атмосферный фронт] станет причиной кратковременных дождей, что вместе с плотными облаками, ограничит приток солнечного тепла», — говорится в публикации.
Температура воздуха ожидается от 21 до 23 градусов тепла. Ветер подует северо-западный — 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 миллиметров ртутного столба — ниже нормы.