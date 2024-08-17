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    В очереди на Крымский мост стоят 1300 автомобилей

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    У Крымского моста скопилась очередь из 1300 автомобилей, вечером 16 августа сообщает телеграмм-канал «Крымский мост: оперативная информация».

    По состоянию на 23 часа со стороны Тамани ожидают переправы 150 транспортных средств, со стороны Керчи — 1150, время ожидания проезда растянулось более чем на три часа, говорится в публикации.

    Количество автомобилей возросло за последние четыре часа. Совсем недавно, в 19:00, въезд со стороны Тамани был свободен, а со стороны Керчи дожидались возможности проехать 750 машин.

    Ранее стало известно, что режим ЧС муниципального уровня объявлен в Керчи, 16 августа сообщает телеграм-канал администрации города.

    Меру ввели для ликвидации последствий ракетной атаки, которую в ночь на 16 августа отразили силы ПВО.

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