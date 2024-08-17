В очереди на Крымский мост стоят 1300 автомобилей

У Крымского моста скопилась очередь из 1300 автомобилей, вечером 16 августа сообщает телеграмм-канал «Крымский мост: оперативная информация».



По состоянию на 23 часа со стороны Тамани ожидают переправы 150 транспортных средств, со стороны Керчи — 1150, время ожидания проезда растянулось более чем на три часа, говорится в публикации.

Количество автомобилей возросло за последние четыре часа. Совсем недавно, в 19:00, въезд со стороны Тамани был свободен, а со стороны Керчи дожидались возможности проехать 750 машин.

Ранее стало известно, что режим ЧС муниципального уровня объявлен в Керчи, 16 августа сообщает телеграм-канал администрации города.

