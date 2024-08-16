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    В Керчи ввели режим ЧС из-за ракетной атаки ВСУ

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    Режим ЧС муниципального уровня объявлен в Керчи, 16 августа сообщает телеграм-канал администрации города.

    Меру ввели для ликвидации последствий ракетной атаки, которую в ночь на 16 августа отразили силы ПВО. По решению комиссии на время обследования и ремонтных работ ограничили движение на участке Советской улицы. Керченский филиал ГУП РК «Вода Крыма» организует подвоз воды в центр города, в том числе и на Советскую улицу, где потребители остались без водоснабжения.

    Ранее Минобороны РФ сообщило об ударе двенадцатью ракетами ATACMS по Крымскому мосту.

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