В Керчи ввели режим ЧС из-за ракетной атаки ВСУ

Режим ЧС муниципального уровня объявлен в Керчи,
Меру ввели для ликвидации последствий ракетной атаки, которую в ночь на
Ранее Минобороны РФ сообщило об ударе двенадцатью ракетами ATACMS по Крымскому мосту.
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Режим ЧС муниципального уровня объявлен в Керчи,
Меру ввели для ликвидации последствий ракетной атаки, которую в ночь на
Ранее Минобороны РФ сообщило об ударе двенадцатью ракетами ATACMS по Крымскому мосту.
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