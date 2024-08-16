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    Минобороны РФ сообщило об ударе двенадцатью ракетами ATACMS по Крымскому мосту

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    В ночь с 15 на 16 августа Крымский мост был атакован двенадцатью ракетами ATACMS. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своей сводке о ходе проведения специальной военной операции.

    По данным военного ведомства, «групповой удар» был отражен силами противовоздушной обороны.

    «Все ракеты уничтожены», — сообщается в пресс-релизе.

    Помимо этого, в районе Крыма силами Черноморского флота и ВКС России были уничтожены 3 безэкипажных катера ВМС Украины, а еще один получил повреждения.

    О том, что силы ПВО и флота отразили атаку на Севастополь, ночью сообщал губернатор города Михаил Развожаев. Он уточнил, что никакие гражданские объекты в результате атаки не пострадали.

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