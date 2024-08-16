Минобороны РФ сообщило об ударе двенадцатью ракетами ATACMS по Крымскому мосту

В ночь с 15 на 16 августа Крымский мост был атакован двенадцатью ракетами ATACMS. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своей сводке о ходе проведения специальной военной операции.

По данным военного ведомства, «групповой удар» был отражен силами противовоздушной обороны.

«Все ракеты уничтожены», — сообщается в пресс-релизе.

Помимо этого, в районе Крыма силами Черноморского флота и ВКС России были уничтожены 3 безэкипажных катера ВМС Украины, а еще один получил повреждения.

О том, что силы ПВО и флота отразили атаку на Севастополь, ночью сообщал губернатор города Михаил Развожаев. Он уточнил, что никакие гражданские объекты в результате атаки не пострадали.

