Перелётные мухи завелись в Ленинградской области

В Ленинградской области встречаются перелётные мухи. Перед вами — журчалка прозрачная Volucella pellucens. Белый окрас туловища очень редок среди взрослых насекомых, прозрачные крылья украшены чёрным резным орнаментом. О ней рассказывает 16 августа Нижне-Свирский государственный заповедник.



Волюцелля встречается в нашей местности не каждый год, а когда им благоприятствует погода. На фотографии — самка, откладывающая яйца в гнезда обычных видов ос из рода Vespa. Это надёжное место, мушки вырастут под охраной хозяев, да еще и будут питаться жирными личинками ос. Осенью молодых мух подхватят северо-восточные ветра, и они улетят в Средиземноморье или в Северную Африку, чтобы выводить там следующие поколения.

