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    Перелётные мухи завелись в Ленинградской области

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    В Ленинградской области встречаются перелётные мухи. Перед вами — журчалка прозрачная Volucella pellucens. Белый окрас туловища очень редок среди взрослых насекомых, прозрачные крылья украшены чёрным резным орнаментом. О ней рассказывает 16 августа Нижне-Свирский государственный заповедник.

    Волюцелля встречается в нашей местности не каждый год, а когда им благоприятствует погода. На фотографии — самка, откладывающая яйца в гнезда обычных видов ос из рода Vespa. Это надёжное место, мушки вырастут под охраной хозяев, да еще и будут питаться жирными личинками ос. Осенью молодых мух подхватят северо-восточные ветра, и они улетят в Средиземноморье или в Северную Африку, чтобы выводить там следующие поколения.

    «Такие, склонные к путешествиям, виды насекомых — вечные странники. Конечно, не все особи каждого нового поколения пускаются в путь. Кто-то остаётся в родных пенатах. Но основная часть молодых журчалок обоих полов, одержимая зудом дальних странствий, немедленно отправляется в путь», — рассказывает ведущий научный сотрудник заповедника Татьяна Олигер.

    Лабораторные опыты показали, что во время дальних перелётов журчалки ориентируются по солнцу и делают поправку на время дня, используя свои внутренние часы. Например, вылетая в южном направлении поздним утром, они держатся так, чтобы солнце находилось от них слева, в середине дня летят прямиком в сторону солнца, а к вечеру оставляют его справа. «Ночью путешественники спят, как все добрые люди», — отмечает Татьяна Олигер.

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    МухиНасекомыеПриродаНижне-Свирский государственный заповедник
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