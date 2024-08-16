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    Мобильная связь и интернет в Белгородской области стали бесплатными даже при минусовом балансе

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    Мобильная связь и интернет в девяти районах Белгородской области с 16 августа стали бесплатными, сообщает Минцифры. Такое решение принято в связи с введением режима ЧС федерального характера. Услуги связи для жителей сохраняются даже при отрицательном балансе.

    Бесплатно можно звонить на все российские номера, отправлять СМС, пользоваться мобильным интернетом. За входящие звонки также платить не надо.

    Это правило распространяется на следующие районы:

    • Белгородский район;
    • Борисовский район;
    • Валуйский городской округ
    • Вейделевский район;
    • Волоконовский городской округ;
    • Грайворонский городской округ;
    • Краснояружский район;
    • Ровеньский район;
    • Шебекинский городской округ.

    Режим чрезвычайной ситуации федерального характера ввели в Белгородской области с 15 августа. Глава МЧС заявил, что в условиях ЧС недопустимо повышать цены на продукты питания и товары первой необходимости, и поручил держать эту ситуацию на контроле. 10 августа в Белгородской, Курской и Брянской областях ввели режим КТО (контртеррористической операции).

    За минувшие сутки, по словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атак противника в разных районах пострадали шесть человек. Четверых (в Грайворонском городском округе) после оказанной медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение, двое госпитализированы.

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