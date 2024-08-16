Мобильная связь и интернет в Белгородской области стали бесплатными даже при минусовом балансе

Мобильная связь и интернет в девяти районах Белгородской области с 16 августа стали бесплатными, сообщает Минцифры. Такое решение принято в связи с введением режима ЧС федерального характера. Услуги связи для жителей сохраняются даже при отрицательном балансе.

Бесплатно можно звонить на все российские номера, отправлять СМС, пользоваться мобильным интернетом. За входящие звонки также платить не надо.

Это правило распространяется на следующие районы: