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    У станции метро «Василеостровская» посадят деревья

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    С предложением высадить деревья у станции метро «Василеостровская» к вице-губернатору Петербурга Евгению Разумишкину обратился активист Александр Саломасов. Вопрос он прислал на прямую линию вице-губернатора на телеканале «Санкт-Петербург» 15 августа.


    «Там есть место для высадки деревьев. В осенний месячник это можно сделать», — ответил Разумишкин. Он добавил, что как минимум одно дерево возле метро уже растет.

    Этой весной чиновники согласились на предложение активистов озеленить площадку у Московского вокзала. У входа на вокзал решили посадить девять пятиметровых лип.

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    Станция метро ВасилеостровскаяЕвгений РазумишкинПрямая линияДеревья
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