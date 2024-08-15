У станции метро «Василеостровская» посадят деревья

С предложением высадить деревья у станции метро «Василеостровская» к вице-губернатору Петербурга Евгению Разумишкину обратился активист Александр Саломасов. Вопрос он прислал на прямую линию вице-губернатора на телеканале «Санкт-Петербург» 15 августа.





«Там есть место для высадки деревьев. В осенний месячник это можно сделать», — ответил Разумишкин. Он добавил, что как минимум одно дерево возле метро уже растет.



Этой весной чиновники согласились на предложение активистов озеленить площадку у Московского вокзала. У входа на вокзал решили посадить девять пятиметровых лип.

