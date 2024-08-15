Лето продолжается. Водитель «поливалки» устроил аттракцион детворе на Дворцовой площади

читатель «Фонтанки» Роман
На главной площади Петербурга днем 15 августа заработал временный «фонтан». Летние развлечения гуляющим устроил водитель уборочной техники.
Картину прямиком из жаркого июля заметил в четверг на Дворцовой площади читатель «Фонтанки» Роман. Водитель поливальной машины остановился с включенной подачей воды, а гуляющие на площади дети радостно бегали под импровизированным фонтаном.
По камерам на Дворцовой было видно, что машина простояла так некоторое время, затем проехала по дороге на противоположную сторону площади и снова некоторое время притворялась фонтаном.
Сегодня в Петербург вернулось летнее тепло — в городе обещали до +25 градусов. А завтра, по прогнозу, будет даже жарко — до +27.