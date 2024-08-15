    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 25

    2 м/с, зап

    764мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.01eur100.31

    Лето продолжается. Водитель «поливалки» устроил аттракцион детворе на Дворцовой площади

    1599
    6 комментариев

    читатель «Фонтанки» Роман

    На главной площади Петербурга днем 15 августа заработал временный «фонтан». Летние развлечения гуляющим устроил водитель уборочной техники.

    Картину прямиком из жаркого июля заметил в четверг на Дворцовой площади читатель «Фонтанки» Роман. Водитель поливальной машины остановился с включенной подачей воды, а гуляющие на площади дети радостно бегали под импровизированным фонтаном.

    По камерам на Дворцовой было видно, что машина простояла так некоторое время, затем проехала по дороге на противоположную сторону площади и снова некоторое время притворялась фонтаном.

    Сегодня в Петербург вернулось летнее тепло — в городе обещали до +25 градусов. А завтра, по прогнозу, будет даже жарко — до +27.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургКоммунальная техника
    ЛАЙК8
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close