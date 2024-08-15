Потеряла напарника и пистолет. Полиция изучила особенности делирия петербурженки

Жительница Петербурга, переборщив со спиртным и просмотром телевизора, добавила работы полиции. Женщина позвонила в 13-й отдел и огорошила дежурного своим сообщением.



Как стало известно «Фонтанке» 15 августа, дама связалась с сотрудниками правоохранительных органов накануне утром, буквально в начале рабочего дня. Она сообщила, что является сотрудником полиции из столичного округа «Барвиха-Северное». После пьянки женщина якобы потеряла напарника Измайлова, а также пистолет и служебное удостоверение.



На Хасанскую улицу, откуда звонила дама, были направлены участковые. Они установили, что заявительница никакого отношения к МВД не имеет, у нее просто белая горячка. Дежурному же она пересказала сериал «Полицейский с Рублевки».

