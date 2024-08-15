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    Потеряла напарника и пистолет. Полиция изучила особенности делирия петербурженки

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    Жительница Петербурга, переборщив со спиртным и просмотром телевизора, добавила работы полиции. Женщина позвонила в 13-й отдел и огорошила дежурного своим сообщением.

    Как стало известно «Фонтанке» 15 августа, дама связалась с сотрудниками правоохранительных органов накануне утром, буквально в начале рабочего дня. Она сообщила, что является сотрудником полиции из столичного округа «Барвиха-Северное». После пьянки женщина якобы потеряла напарника Измайлова, а также пистолет и служебное удостоверение.

    На Хасанскую улицу, откуда звонила дама, были направлены участковые. Они установили, что заявительница никакого отношения к МВД не имеет, у нее просто белая горячка. Дежурному же она пересказала сериал «Полицейский с Рублевки».

    «Полицейский с Рублевки» — российский сериал, повествующий о приключениях сотрудников выдуманного ОМВД. Главную роль в нем играет Александр Петров.

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    495369415 Авг 2024 в 14:27
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