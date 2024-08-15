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    Перевозчики считают, что россияне не ездят на Гоа из-за визового режима. В МИД направлен запрос о его отмене

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    Минэкономики направило в МИД РФ запрос об отмене визового режима с индийским штатом-курортом Гоа, сообщает »Коммерсантъ» 14 августа.

    Ранее запрос в Минэкономики направил туроператор «Библио-Глобус», а в Минтранс — перевозчик «Аэрофлот». Через министерства они попросили МИД согласовать с Индией варианты упрощения визового режима. От полной отмены до 30 дней при прибытии прямым рейсом до оформления в аэропорту Гоа по прибытии. По мнению туроператора и перевозчика, визовый режим — основное препятствие для наращивания пассажиропотока на Гоа.

    Визовую поддержку нужно оформлять в Москве, цена — 25 долларов с комиссией за транзакцию. Срок оформления — до пяти дней. Загвоздка — оплату нельзя провести с карты российских банков.

    Ранее в Российском союзе туриндустрии заявили, что отмена виз может увеличить турпоток на Гоа как минимум на 20%, а упрощение режимов поможет направлению конкурировать с Таиландом и Шри-Ланкой.

    10 июля в пресс-службе «Аэрофлота» рассказали о возобновлении полетов на Гоа с 1 октября этого года. Сначала авиакомпания запустит рейсы из Шереметьево на Гоа дважды в неделю, с 25 октября их частота увеличится до трех. АТОР сообщили, что стоимость туров в индийский штат начинается от 140 тысяч рублей, писал тогда РБК.

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