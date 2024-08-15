Перевозчики считают, что россияне не ездят на Гоа из-за визового режима. В МИД направлен запрос о его отмене

Ранее запрос в Минэкономики направил туроператор «Библио-Глобус», а в Минтранс — перевозчик «Аэрофлот». Через министерства они попросили МИД согласовать с Индией варианты упрощения визового режима. От полной отмены до 30 дней при прибытии прямым рейсом до оформления в аэропорту Гоа по прибытии. По мнению туроператора и перевозчика, визовый режим — основное препятствие для наращивания пассажиропотока на Гоа.

Минэкономики направило в МИД РФ запрос об отмене визового режима с индийским штатом-курортом Гоа, сообщает » Коммерсантъ » 14 августа.

Визовую поддержку нужно оформлять в Москве, цена — 25 долларов с комиссией за транзакцию. Срок оформления — до пяти дней. Загвоздка — оплату нельзя провести с карты российских банков.

Ранее в Российском союзе туриндустрии заявили, что отмена виз может увеличить турпоток на Гоа как минимум на 20%, а упрощение режимов поможет направлению конкурировать с Таиландом и Шри-Ланкой.