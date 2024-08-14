Это было серьезное испытание. Фонд друзей балтийской нерпы рассказал, чем необычен нынешний сезон

Фото: официальный канал ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Поделиться Поделиться





Фонд друзей балтийской нерпы подводит итоги сезона. Он выдался непростым, пациентов было на редкость много. Последних выпустили на днях. Об этом рассказывает 14 августа Водоканал Петербурга.

Всего в этом году удалось спасти и вернуть в природу 29 ластоногих: 21 ладожскую кольчатую нерпу, семь балтийских серых тюленей и одну балтийскую кольчатую нерпу.

Фото: официальный канал ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Поделиться Поделиться





Этот сезон можно сравнить с сезонами 2014 и 2020 годов, когда в местах обитания животных почти не было льда. В этом году условия для размножения сначала складывались благоприятные, но в апреле лед стал стремительно таять, и это способствовало преждевременному разлучению матерей и детенышей.



Ещё одна особенность нынешнего сезона — состав пациентов. Прежде к зоологам попадали в основном серые тюлени, а этой весной — ладожские кольчатые нерпы. Большинство ладожских нерпят поступили довольно поздно, в мае. Они оторвались от мам в апреле, пытались выживать самостоятельно, но, будучи не выкормленными и слабыми, сильно страдали от патогенной микрофлоры.

«Поскольку кольчатая нерпа очень сложное животное для реабилитации, нынешний сезон стал для нас серьезным испытанием», — отмечает основатель фонда Елена Андриевская.



Несмотря на это животным удалось помочь. Они прошли длительную реабилитацию и специальную подготовку к самостоятельной жизни, их проверяли на вирусные, бактериальные и паразитарные инфекции, подобрали для них эффективные схемы лечения.



Фото: официальный канал ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Поделиться Поделиться





В этом году у Фонда друзей балтийской нерпы юбилей. 5 сентября Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих, расположенный на территории Водоканала в Репино, отметит 10-летие. Осенью и зимой основатели фонда Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская продолжат полевые и научные исследования, мониторинг животных, а также просветительскую деятельность, направленную на сохранению краснокнижных животных.

