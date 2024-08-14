Резиновая квартира: в Петербурге задержан предприниматель, зарегистрировавший 400 мигрантов в арендованном жилье

В Санкт-Петербурге задержали индивидуального предпринимателя, который незаконно зарегистрировал 400 мигрантов в арендованной квартире на улице Демьяна Бедного. Об этом сообщает 14 августа официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Мои коллеги из УЭБиПК ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти перекрыли канал незаконной миграции», — написала она в своем телеграм-канале и поделилась подробностями.
Предприимчивый бизнесмен регистрировал мигрантов не бесплатно: его криминальный доход может превышать 800 тысяч рублей, а за шесть месяцев 2024 года его услугами воспользовались более 400 иностранных граждан. После регистрации в арендованной квартире фиктивные сведения о месте пребывания приезжих предоставлялись в профильное подразделение и на их основании оформлялись патенты на трудовую деятельность.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Фигуранту назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Также стали известны результаты миграционного рейда на территории Апраксина двора, который прошел накануне: в ходе мероприятия проверке подверглись более тысячи человек, находившихся на рынке, половину из которых составили иностранцы.