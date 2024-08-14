Резиновая квартира: в Петербурге задержан предприниматель, зарегистрировавший 400 мигрантов в арендованном жилье

В Санкт-Петербурге задержали индивидуального предпринимателя, который незаконно зарегистрировал 400 мигрантов в арендованной квартире на улице Демьяна Бедного. Об этом сообщает 14 августа официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Мои коллеги из УЭБиПК ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти перекрыли канал незаконной миграции», — написала она в своем телеграм-канале и поделилась подробностями.

Предприимчивый бизнесмен регистрировал мигрантов не бесплатно: его криминальный доход может превышать 800 тысяч рублей, а за шесть месяцев 2024 года его услугами воспользовались более 400 иностранных граждан. После регистрации в арендованной квартире фиктивные сведения о месте пребывания приезжих предоставлялись в профильное подразделение и на их основании оформлялись патенты на трудовую деятельность.