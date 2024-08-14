Сразу три теплохода столкнулись в Неве. Прокуратура показывает фото

Сразу три теплохода столкнулись в Неве у Английской набережной ночью 14 августа. Всё началось с хода назад. Никто не пострадал.

Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, по предварительной версии, теплоход «Гардемарин» стал сдавать задним ходом и сначала совершил навал на теплоход «Фонтанка-1», а затем на теплоход «Переяслав». «Гардемарин» получил повреждения задней части судна, «Фонтанка-1» - повреждения причального бруса и ЛКП. у «Переяслава» разбито два боковых стекла. Разлива нефтепродуктов не произошло.