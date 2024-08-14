117 беспилотников и четыре ракеты «Точка-У» сбиты за ночь. В Воронежской и Курской областях — по 37 БПЛА

Массированную атаку противника отражали ночью 14 августа дежурные силы ПВО, отчитывается Минобороны. Уничтожены в общей сложности четыре тактические ракеты «Точка-У» и 117 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в восьми регионах.
37 беспилотников и все четыре ракеты ликвидированы над Курской областью. Ещё 37 БПЛА перехвачены над Воронежской областью, 17 — над Белгородской, 11 — над Нижегородской, девять — над Волгоградской, три — над Брянской, два — над Орловской, один беспилотник — над Ростовской.
Власти некоторых регионов уже сообщили об отражении атак и сбитых дронах. Например, губернатор Воронежской области рассказывал о большом количестве беспилотников. Информации о пострадавших не поступало.