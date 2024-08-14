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    Множество БПЛА сбили под Воронежем, в Нижегородской области отражают атаку беспилотников

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    Средства ПВО и РЭБ утром 14 августа работают в Кулебакском муниципальном округе Нижегородской области для подавления атаки беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает губернатор области Глеб Никитин.

    В Воронежской области силы ПВО и средства РЭБ за ночь 14 августа уничтожили большое количество беспилотников самолетного типа. Предварительно, пострадавших нет, проинформировал губернатор области Александр Гусев.

    В результате падения обломков есть незначительные повреждения жилых домов, хозяйственных построек и транспорта. Загорелась сухая растительность, пожар остановлен. Режим опасности атаки БПЛА сохраняется.

    Силы ПВО ликвидировали два беспилотника над Орловской областью и один над Ростовской областью, передают местные губернаторы.

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