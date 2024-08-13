Собянин: московское небо надежно защищено от ударов беспилотников

Московское небо надежно защищено от ударов беспилотных летательных аппаратов. Такое заявление
По словам столичного градоначальника, «Москва первая вообще испытала на себе удары БПЛА» — дроны прилетали и в правительственные здания, и в жилые здания, и даже в Кремль, заявил Собянин (цитата по ТАСС).
Однако сегодня небо над столицей защищено надежнее, может, чем другие регионы, продолжил мэр и добавил, что уже в течение года не было ни одного прилета по столице, «хотя атаки не прекращаются ни на один день». Собянин объяснил такой результат «совместной большой работой, проделанной с министерством обороны».
Более того — силами Москвы построена треть оборонительных сооружений от Луганска, Донецка и «до юга», отметил Собянин. По его словам, промышленность в столице на треть состоит из предприятий ВПК, а
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