Собянин: московское небо надежно защищено от ударов беспилотников

Московское небо надежно защищено от ударов беспилотных летательных аппаратов. Такое заявление 13 августа сделал мэр столицы Сергей Собянин, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

По словам столичного градоначальника, «Москва первая вообще испытала на себе удары БПЛА» — дроны прилетали и в правительственные здания, и в жилые здания, и даже в Кремль, заявил Собянин (цитата по ТАСС).

Однако сегодня небо над столицей защищено надежнее, может, чем другие регионы, продолжил мэр и добавил, что уже в течение года не было ни одного прилета по столице, «хотя атаки не прекращаются ни на один день». Собянин объяснил такой результат «совместной большой работой, проделанной с министерством обороны».