    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, зап

    760мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.95eur96.69

    Собянин: московское небо надежно защищено от ударов беспилотников

    1626
    20 комментариев

    Московское небо надежно защищено от ударов беспилотных летательных аппаратов. Такое заявление 13 августа сделал мэр столицы Сергей Собянин, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

    По словам столичного градоначальника, «Москва первая вообще испытала на себе удары БПЛА» — дроны прилетали и в правительственные здания, и в жилые здания, и даже в Кремль, заявил Собянин (цитата по ТАСС).

    Однако сегодня небо над столицей защищено надежнее, может, чем другие регионы, продолжил мэр и добавил, что уже в течение года не было ни одного прилета по столице, «хотя атаки не прекращаются ни на один день». Собянин объяснил такой результат «совместной большой работой, проделанной с министерством обороны».

    Более того — силами Москвы построена треть оборонительных сооружений от Луганска, Донецка и «до юга», отметил Собянин. По его словам, промышленность в столице на треть состоит из предприятий ВПК, а 10–15 тысяч боевых беспилотников, которые производятся на московских заводах, отправляются на СВО.

    Беспилотники пытались совершить удар по кремлевской резиденции президента России ночью 3 мая. Известно, что аппаратов было два, их вывели из строя. Никто не пострадал. По словам Пескова, главы государства в этот момент в здании не было. В Кремле заявили, что это попытка покушения на Путина. Возбуждено уголовное дело о теракте.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Сергей СобянинМоскваБПЛАБеспилотникиДроныКоптерыЗащитаАтакаКремль
    ЛАЙК1
    СМЕХ18
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 19

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close