«Порядок мы пока здесь не будем наводить». «Фонтанка» побывала в разбитом ракетой доме в Курске

Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Обитательница дома на Союзной улице в Курске, куда в ночь на 11 августа 2024 года прилетела ракета, показала корреспонденту «Фонтанки» последствия прилета. Несмотря на серьезные разрушения и пожар, тогда чудом обошлось без жертв. Хотя 13 человек, включая дочь собеседницы «Фонтанки», были ранены.



В ночь на 11 августа обломки сбитой украинской ракеты упали на жилой дом в Курске, начался пожар. Пострадали 15 человек. По информации МЧС, несущие конструкции не повреждены. По предварительным данным, сначала осколки снесли два дерева, а потом попали в дом. Повреждены также оказались здания детсадов, банка, почты. Как выглядит дом, в который попала ракета, и что говорят его жители, смотрите здесь.



«Мы в ту ночь только спать легли. В 12 ночи что ли это было... Когда услышали взрыв, мы сразу выскочили с дочерью. Еще документы забыли. Дочь в руку ранило, она в больницу попала. Страшно очень было», — рассказала пенсионерка Елена.



Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Она показала последствия прилета ракеты в своей квартире. Все до единого стекла выбиты, межкомнатные двери — тоже, стены посечены осколками. То, что этой семье удалось выжить, кажется чудом.



Один из подъездов — соседний с подъездом Елены — сильно выгорел. Ей повезло больше — огонь до ее квартиры не дошел, хотя этажом выше разгорелось серьезное пламя. Всего тогда спасателям удалось оперативно достать из-под завалов 15 человек.



Жителей дома на Союзной улице временно разместили в загородном лагере. Периодически они приходят домой, чтобы забрать нужные вещи.



«Порядок мы пока здесь не будем наводить. Заберем, что нам нужно только. У меня сын приедет, помогать будет», — поделилась планами Елена. Судя по фотографиям, одной приборкой тут не отделаешься, квартире требуется капитальный ремонт.

«Вопрос о помощи пока еще только рассматривается. Говорят — на федеральном уровне. Но уже приезжали к нам, осматривали ущерб», — рассказала Елена.

