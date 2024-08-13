Суд в Петербурге рассмотрит иск о запрете стратегии о Гражданской войне и чехословаках

Октябрьский суд рассмотрит административный иск о запрете в России компьютерной стратегической игры Last Train Home. Она посвящена действиям чехословацкого корпуса на территории России во время Гражданской войны. Об этом во вторник,
Из иска следует, что игра может противостоять традиционным ценностям российского общества, создавать у детей ощущение ложности передаваемой информации и чувство, что приказывает совершать жестокие игровые действия.
«Игра возбуждает ненависть и вражду к власти РФ и военнослужащим Красной Армии времен Гражданской войны», — говорится в посте пресс-службы.
Руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем телеграм-канале уточнила, что игра Last Train Home, как говорится в иске, содержит ложные сведения о деятельности госорганов и должностных лиц в период Гражданской войны в России, формирует ложное отношение к ним, отрицает исторические факты, героизирует чехословаков, что «может причинить вред психическому и социальному здоровью и развитию детей». Как следует из ее поста, запретить игру по ссылке в приложении Steam просит прокуратура.
Лебедева уточнила корреспонденту «Фонтанки», что рассмотрение административного иска в отношении компьютерной игры Last Train Home Октябрьским районным судом назначено на 22 августа.
Стратегия Last Train Home от чешской студии Ashborne Games вышла в ноябре
Историки критиковали игру за историчность и отрицательную подачу красноармейцев.