Суд в Петербурге рассмотрит иск о запрете стратегии о Гражданской войне и чехословаках

Октябрьский суд рассмотрит административный иск о запрете в России компьютерной стратегической игры Last Train Home. Она посвящена действиям чехословацкого корпуса на территории России во время Гражданской войны. Об этом во вторник, 13 августа , сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Из иска следует, что игра может противостоять традиционным ценностям российского общества, создавать у детей ощущение ложности передаваемой информации и чувство, что приказывает совершать жестокие игровые действия.