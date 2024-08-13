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    Суд в Петербурге рассмотрит иск о запрете стратегии о Гражданской войне и чехословаках

    1993
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    Октябрьский суд рассмотрит административный иск о запрете в России компьютерной стратегической игры Last Train Home. Она посвящена действиям чехословацкого корпуса на территории России во время Гражданской войны. Об этом во вторник, 13 августа, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Из иска следует, что игра может противостоять традиционным ценностям российского общества, создавать у детей ощущение ложности передаваемой информации и чувство, что приказывает совершать жестокие игровые действия.

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    «Игра возбуждает ненависть и вражду к власти РФ и военнослужащим Красной Армии времен Гражданской войны», — говорится в посте пресс-службы.

    Руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем телеграм-канале уточнила, что игра Last Train Home, как говорится в иске, содержит ложные сведения о деятельности госорганов и должностных лиц в период Гражданской войны в России, формирует ложное отношение к ним, отрицает исторические факты, героизирует чехословаков, что «может причинить вред психическому и социальному здоровью и развитию детей». Как следует из ее поста, запретить игру по ссылке в приложении Steam просит прокуратура.

    Лебедева уточнила корреспонденту «Фонтанки», что рассмотрение административного иска в отношении компьютерной игры Last Train Home Октябрьским районным судом назначено на 22 августа.

    Стратегия Last Train Home от чешской студии Ashborne Games вышла в ноябре 2023 года. В ней игрок должен провести бронепоезд по российской территории с чехословацкими легионерами сквозь Гражданскую войну с запада на восток. Задача — выжить в этом хаосе. В игре главное не бои, а забота о персонале. Его надо кормить, лечить и обогревать.

    Историки критиковали игру за историчность и отрицательную подачу красноармейцев.

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