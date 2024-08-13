Интерьеры Азовского коммерческого банка нашли на улице. КГИОП готовит заявление в полицию

Сотрудники комитета по охране памятников 13 августа провели проверку и установили, что во дворе, на открытом участке, действительно складированы дубовые ограждения конторских рабочих мест, а сам двор превратился в склад мусора. Чиновники вызвали полицию и теперь готовят заявление в ГУ МВД с просьбой провести проверку и пресечь противоправные деяния. Кроме того, в комитет по контролю за имуществом отправится обращение с просьбой проверить те помещения здания-памятника, которые принадлежат городу.

Как объяснил «Фонтанке» Павел, назвавшийся представителем собственников и управляющим частью помещений в здании, исторические интерьеры нашли в подвале здания около двух недель назад, когда в городе шли сильные дожди и подвальное помещение затопило.



«В ходе затопления подвала в нем были обнаружены некоторые декоративные деревянные элементы, которые мы вытащили для просушки во двор. Соответственно, ни о какой утилизации, как пишут некоторые телеграм-каналы, речи не идет, — уверил он. — Наоборот, мы предпринимаем все меры для того, чтобы их максимально сохранить и обезопасить. К сожалению, в силу габаритов сразу затащить экраны в теплое и сухое помещение не вышло. Но мы сделаем это в ближайшее время, после чего будем определяться, что нам делать дальше».



Собеседник уверил, что все предметы охраны, которые относятся к управляемым им помещениям, находятся в сохранности.



Ранее в этот день ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку, нет ли в ситуации состава статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).

