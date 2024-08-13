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    Интерьеры Азовского коммерческого банка нашли на улице. КГИОП готовит заявление в полицию

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    Активисты нашли исторические интерьеры здания Азовского коммерческого банка на Невском проспекте, 62, сложенными во дворе рядом со строительным мусором. Комитет по охране памятников проверил информацию — и теперь готовит заявление в полицию, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе КГИОП 13 августа.

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    Накануне градозащитный телеграм-канал «SOS СПб Снос» опубликовал фото: во дворе дома № 62 на Невском проспекте появились явно исторические интерьеры, очень похожие на старинные деревянную витрину и обшивку стен.

    Ограждения рабочих конторских мест, дубовые с резными декоративными элементами, являются предметами охраны памятника — здания Азовского коммерческого банка. По закону предметы охраны запрещено изменять и тем более ломать.

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    Сотрудники комитета по охране памятников 13 августа провели проверку и установили, что во дворе, на открытом участке, действительно складированы дубовые ограждения конторских рабочих мест, а сам двор превратился в склад мусора. Чиновники вызвали полицию и теперь готовят заявление в ГУ МВД с просьбой провести проверку и пресечь противоправные деяния. Кроме того, в комитет по контролю за имуществом отправится обращение с просьбой проверить те помещения здания-памятника, которые принадлежат городу.

    распоряжение КГИОП об утверждении охранного обязательства
    распоряжение КГИОП об утверждении охранного обязательстваФото: КГИОП
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    По данным КГИОП, здание и участок находятся в собственности ООО «Коланы 62» и Петербурга. Согласно данным СПАРК, фирмой владеет и руководит Яшар Набиев, компания была зарегистрирована в конце 2021 года.

    Более того, комитет еще 2 июля направил фирме предостережение о недопустимости нарушения закона об объектах культурного наследия и необходимости выполнять работы по сохранению памятника.

    Как объяснил «Фонтанке» Павел, назвавшийся представителем собственников и управляющим частью помещений в здании, исторические интерьеры нашли в подвале здания около двух недель назад, когда в городе шли сильные дожди и подвальное помещение затопило.

    «В ходе затопления подвала в нем были обнаружены некоторые декоративные деревянные элементы, которые мы вытащили для просушки во двор. Соответственно, ни о какой утилизации, как пишут некоторые телеграм-каналы, речи не идет, — уверил он. — Наоборот, мы предпринимаем все меры для того, чтобы их максимально сохранить и обезопасить. К сожалению, в силу габаритов сразу затащить экраны в теплое и сухое помещение не вышло. Но мы сделаем это в ближайшее время, после чего будем определяться, что нам делать дальше».

    Собеседник уверил, что все предметы охраны, которые относятся к управляемым им помещениям, находятся в сохранности.

    Ранее в этот день ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку, нет ли в ситуации состава статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).

    Фото: SOS СПб СНОС
    распоряжение КГИОП об утверждении охранного обязательства
    распоряжение КГИОП об утверждении охранного обязательстваФото: КГИОП

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