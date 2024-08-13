Юра, мы почти всё. Как стать хороводоводом и запустить послание в космос прямо с Дворцовой площади

Фото: Сергей Корнилов Поделиться Поделиться





Сначала это покажется вам абсурдным. Потом вы заподозрите, что это — секта. Но спустя часов пять вы начнете получать удовольствие. Корреспондент «Фонтанки» сходила на генеральную репетицию «первого космического хоровода», в который планируется завлечь несколько тысяч человек в центре Петербурга среди бела дня.



Никогда еще управлять людьми, не привлекая внимания полиции и санитаров, не было так приятно.

Марс нас уделал В танцевальном зале с зеркалом во всю стену собралось человек пятьдесят.



Дамы сплошь нарядные — в длинных юбках, венках и даже изящных кокошниках. Настроение у дам отличное, они то и дело хихикают и начинают украдкой переговариваться о чем-то своем. Отчаявшись добиться тишины и дисциплины, ведущий репетиции Владимир кричит: «Самая красивая девушка, послушай меня!»

Тишина незамедлительно наступает.

Мужчин, включая парнишку лет двадцати с табличкой «Сатурн» на шее и тщательно выбритого пенсионера в белом кардигане, всего четверо. Табличка с надписью «Уран» досталась самому высокому и видному. Это сильный аргумент, чтобы попасть именно в команду «Урана». Остальные планеты разобрали дамы, и когда таблички случайно переворачиваются, видно, что это чьи-то старые почетные грамоты и благодарности в цветочных вензелях.



Энтузиасты движения «Хороводы России» репетируют главное событие года — «первый космический хоровод» на Дворцовой. Для разогрева ведущий включает плясовую, все хватаются за руки и начинают выписывать витиеватую «змейку» по залу. Женщина в «голове» змейки притопывает в такт гармошке и помахивает флажком. Флажок нужен, чтобы хороводовода было хорошо видно издалека.

Замах у энтузиастов серьезный — отправить из эпицентра многотысячного хоровода на центральной площади Петербурга послание потомкам прямиком в космос и сделать таким образом подарок к 90-летию Юрия Гагарина.



В космическом хороводе девять кругов. По числу планет, а не того, что некоторые подумали. В центре — Земля, остальные хороводы-планеты будут кружиться вокруг нее. В коллективе царит атмосфера дружелюбия и принятия. Так что даже Плутон, который астрономы разжаловали еще в 2006 году, здесь не обижают и считают вполне себе планетой. На каждый хороводный круг положена команда из 4–5 хороводоводов. Они должны мотивировать зевак взяться за руки и перестать быть зеваками, задавать темп, подсказывать движения и создавать настроение. Но прежде командам надо по очереди выйти и представиться какой-нибудь кричалкой, чтобы всем на площади тут же захотелось с ними в хоровод.



В команду меня приняли немедленно, даже выбирать не пришлось. Мы шагаем на воображаемую сцену и выкрикиваем: «Новая эра — команда Венера!» Нас купают в овациях. Но потом выходит следующая команда и скандирует: «Марс — четвертая планета, цвета красного она, закружимся в хороводе, всей Галактике — ура!»

Марс явно нас уделал. Но тут не олимпиада, поэтому никому не обидно.

В перерыве рядом со мной присаживается женщина в коктейльном платье с золотистым отливом и доверительно говорит: «Вы не переживайте, вы такое удовольствие получите! Особенно на площади, когда вокруг сотни человек. Вот эти топотушки ногами по брусчатке — такую энергию дают!»



Ведущий Владимир рисует на листе ватмана, как должны расположиться хороводы планет на площади. Все внимательно смотрят, потом распределяются по залу в соответствии со схемой. На Дворцовой расстояния между командами будут в разы больше, приходится включать воображение и не паниковать. После «планетарной части» в центре перед сценой надо выстроить в круг пятнадцать человек, на расстоянии двух-трех метров окольцевать его вторым кругом — и так собрать семь кругов. Круги запустят по команде со сцены по очереди, чередуя ход по часовой стрелке и против нее. В центре первого круга сядет художник и, пока вращаются хороводы, нарисует нечто, внушенное полученной энергией. Участникам в это время надо думать о чем-то хорошем, что они хотят послать потомкам. На репетиции кругов получается всего три, но, как только все они запускаются, меня тут же укачивает. Космонавтом мне точно не быть никогда.



Сколько стоит хоровод Вообще говоря, хоровод, если в центре его не установлена елка с шариками, — это не танец, а сакральный ритуал. Тут тебе и солярная символика, и объединение участников через «стирание личных границ». На сайтах духовной направленности, например, говорится, что в женском хороводе даже всего в два круга «энергетическая воронка закручивается так сильно, что если девушке встать в его центр, она сразу же ощутит в себе силу Берегини и Лады-Матушки». Так что многотысячный хоровод на Дворцовой площади по нынешним временам может оказаться вполне себе рабочим инструментом для послания в будущее или в космос через заряженного таким образом художника.



Интернет-поисковики на запрос «хороводовод» выдают предложения улучшить дикцию, попутно сломав себе мозг о производные слова длиной от 14 до 37 букв. Но есть, оказывается, такая профессия.



Экономика предприятия скромна. Аренда зала — 1000–1200 рублей в час. И то это была вынужденная мера из-за проливного дождя, обычно хороводоводы тренируются в парке.

Судя по сайту Фонда президентских грантов, получить там поддержку движению удалось только однажды, в 2021 году. Размер гранта составил 494 298 рублей, его выдали на создание онлайн-школы фестивального движения. Некоторые учебные материалы доступны в Интернете. В числе прочего спикеры объясняют неофитам: как и где получить грант на организацию гигантского хоровода в своем городе (надо следить за конкурсами и субсидиями на сайтах комитетов и администраций, особенно с апреля по июнь, а еще мониторить объявления на ресурсах-агрегаторах грантов и сайтах благотворительных фондов, например, Владимира Потанина и Елены и Геннадия Тимченко); как строить отношения с партнерами из местного бизнеса (надо дружить) и общаться с госструктурами (которые могут предоставить оборудование и помещение в доме культуры).



В результате должно было получиться не менее 50 новых хороводоводов в разных регионах страны. Учитывая, что на данный момент в движении числится 150 городов и в каждом имеется как минимум один собственный хороводовод, шалость удалась.



У движения есть юрлицо — автономная некоммерческая организация по реализации культурно-образовательных и социальных инициатив «Со-творение». Ее возглавляет петербургский предприниматель Денис Котов, основатель книжной сети «Буквоед» и акционер объединенной сети «Читай-город — Буквоед». Кроме хороводов, «Со-творение» проводит фестиваль «Книжный маяк Петербурга». В 2023 году организация просила у Фонда президентских грантов около 17 млн рублей на «Книжные маяки России», но проект поддержки не получил.

Исполнительный директор Фестивального движения «Хороводы России» Владимир Шампаров, который который руководит репетицией и будет управлять со сцены гигантским вращением на Дворцовой, — человек-праздник. В 2018 году он написал книгу «Ваше тело хочет движения! Оздоровительная гимнастика удовольствия» и с тех пор активно продвигает в массы идею, что физкультура может быть такой же приятной, как утренние потягушки. Ведет тренинги по развитию личности. В разные годы занимался организацией фестивалей йоги, русского чаепития, поэзии и здорового образа жизни.



Первый массовый хоровод на несколько сотен человек закрутил на Дворцовой в 2017 году. В 2023-м хоровод стал уже трехтысячным, одновременно в 100 городах еще около десяти тысяч человек водили свои. «Космический хоровод» станет девятым таким фестивалем именно у Зимнего дворца. И это не считая других, менее масштабных хороводных акций на протяжении года по разным праздникам и поводам.



Коллективный разум против неправильных хороводов Репетиция длится шесть часов. Разобравшись с планетами и большим соборным хороводом на семь кругов, мы учим фигуры. Кроме «змейки», есть еще «ракета», «галактика» и «кружева». «Ракета» — это когда пара хороводоводов в позе «Рабочего и колхозницы», не отпуская рук других участников, устремляются к его противоположному краю, ныряют под руки стоящих там и разбегаются в стороны вдоль разомкнувшегося круга. Хоровод как будто охватывает сам себя и снова смыкается в исходной точке.



С «галактикой» попроще — хороводовод размыкает круг и ведет всех внутрь него, закручивая цепочку людей в «улитку». Потом каким-то мистическим образом вся конструкция не завязывается в глухой узел, а разворачивается, принимая исходную форму. «Кружева» — самый тяжелый случай. Это как ракета, только «нырять» надо под руки каждой второй паре в хороводе, чтобы двигающаяся за тобой цепочка выписывала те самые «кружева». Мне вручают флажок. Видя растерянность, опытные подбадривают: «Если что, подскажем!» Сначала мне кажется, что под моим руководством немедленно начнется полный бардак. Но нет, механика, которую невозможно внятно объяснить словами, начинает работать, никто не сталкивается лбами и не наступает друг на друга.



На пятом часу репетиции я и правда начала получать от происходящего внезапное удовольствие. И решила, что на ближайшем корпоративе покажу коллегам, кто тут знатный хороводовод. А кто назовет это детским садом — пойдет крутить «кружева» с флажком в руке.

Быстрее всего разбираемся с якутским и вепсским хороводами. Чтобы получился якутский, надо сцепиться локтями и прижаться друг к другу. Ведущий Владимир просит представить, что сейчас четыре часа утра, холодина и вокруг полчища комаров. А в центре — шаман, который бьет в бубен и поет о том, что видит. Чем плотнее хоровод, тем меньше вероятность замерзнуть или быть съеденным. А насчет вепсов никто не уверен, водили ли они хороводы вообще и как именно они это делали, но если сильно ударять в землю ногами, а в грудь — руками, а потом еще поднять эти руки к небу, будет максимально похоже на древних вепсов. Чем-то это напоминает начало ритуального танца хака, который практиковали древние маори. Говорят, полезная для психики штука, особенно перед важными делами.



На торжественном открытии фестиваля хороводов на Дворцовой ждут гостей от городских комитетов. А на пресс-конференции хороводоводов — космонавта-испытателя Сергея Корсакова, который даст старт акции из Центра подготовки космонавтов Юрия Гагарина по видеосвязи.

Правда, на площади могут оказаться и другие, менее приятные люди. Это хороводоводы из конкурирующего течения. Которые начнут крутить свой хоровод посреди продуманной космической схемы или попытаются увести чужой круг в какие-нибудь посторонние рисунки, «думая, что они спасают планету». В прошлом году, по словам Владимира, эти «партнеры» толпой в 20 человек встали посреди действа и «смотрели по сторонам». Поэтому правильные хороводоводы должны не бояться и отодвинуть таких пришельцев в сторону, если они помешают.

«Среди хороводников тоже есть фанатики, у которых своя теория, и они считают, что делать надо только так, а не иначе», — говорит Владимир. Целью их может стать то самое послание грядущим поколениям, ради которого все затевается: «фанатики» попытаются на послание повлиять, чтобы оно было правильным с их точки зрения. Допустить этого никак нельзя. И это — задача каждого присутствующего хороводовода.



А еще Владимир объясняет, на чем все будет держаться на Дворцовой.



«Мы ушли от времени пророков, когда один человек диктует всё, узнав какую-то истину, а остальные за ним следуют, — говорит он. — И перешли во время коллективного разума. Все наши репетиции строятся именно по этому принципу. Каждый человек вкладывает своё участие, свои усилия, и рождается что-то совместное. Поэтому пророк настоящего и будущего — это коллективный разум, который соберёт людей и будет гораздо умнее всех пророков в истории. Это ближайшее будущее, которое нас ожидает».

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»