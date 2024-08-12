Врачи не сумели спасти ребенка из Кудрово, получившего тяжелую травму после прогулки на самокате

Подросток из Кудрово с черепно-мозговой травмой скончался в больнице. Врачи почти месяц боролись за его жизнь, об этом
Как пишет 47news, подросток поступил в больницу Всеволожска вечером
12 августа врачи констатировали смерть. Ему диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму с обширной травмой головы.
По словам родителей, в вечер происшествия мальчик катался на самокате на Набережной улице в поселке Дубровка. Однако, как именно он получил травму, неясно. Обстоятельства происшествия устанавливаются, областной СК проводит проверку.