Врачи не сумели спасти ребенка из Кудрово, получившего тяжелую травму после прогулки на самокате

Подросток из Кудрово с черепно-мозговой травмой скончался в больнице. Врачи почти месяц боролись за его жизнь, об этом 12 августа стало известно «Фонтанке».

Как пишет 47news, подросток поступил в больницу Всеволожска вечером 15 июля . На следующий день его состояние ухудшилось, потребовалась операция. 17-го числа его перевели в Областную детскую клиническую больницу, но, несмотря на усилия медиков, спасти ребенка не удалось.

12 августа врачи констатировали смерть. Ему диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму с обширной травмой головы.