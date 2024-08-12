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    Врачи не сумели спасти ребенка из Кудрово, получившего тяжелую травму после прогулки на самокате

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    Подросток из Кудрово с черепно-мозговой травмой скончался в больнице. Врачи почти месяц боролись за его жизнь, об этом 12 августа стало известно «Фонтанке».

    Как пишет 47news, подросток поступил в больницу Всеволожска вечером 15 июля. На следующий день его состояние ухудшилось, потребовалась операция. 17-го числа его перевели в Областную детскую клиническую больницу, но, несмотря на усилия медиков, спасти ребенка не удалось.

    12 августа врачи констатировали смерть. Ему диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму с обширной травмой головы.

    По словам родителей, в вечер происшествия мальчик катался на самокате на Набережной улице в поселке Дубровка. Однако, как именно он получил травму, неясно. Обстоятельства происшествия устанавливаются, областной СК проводит проверку.

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