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    В Севастополе начали жаловаться на санитарное состояние бетонных укрытий, которые люди используют вместо туалетов

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    Первые несколько десятков поставленных в Севастополе бетонных укрытий люди начали использовать не по назначению. На это посетовал губернатор города Михаил Развожаев, отметивший, что скоро к ним необходимо будет приставлять дружинников, чтобы граждане не справляли там нужду.

    На прошлой неделе в Севастополе установили первые 30 из 600 бетонных укрытий, предназначенных для обеспечения безопасности посетителей парков и пляжей. Губернатор города указал, что это очень маленькое количество, но, по словам первого замгубернатора Алексея Парикина, их будут устанавливать по 50 в неделю, пишет 12 августа ForPost.

    Развожаев указал, что в Центр управления регионом поступают жалобы на санитарное состояние укрытий. «Понятно, что мы к каждому из 600 укрытий по дружиннику не поставим, чтобы социально безответственные элементы разгонять», — сказал губернатор и дал поручения довести ситуацию до народной дружины и поговорить с коммерсантами, объекты которых находятся по соседству с укрытиями, чтобы они взяли их под свою ответственность. Сознательным бизнесменам пообещали поощрение. Также Развожаев предложил рассмотреть идею легких металлических дверей с размыкателями, которые будут открываться при воздушной тревоге. Такими уже начали оснащать некоторые городские домофоны.

    «Понятно, что мы это не сразу сделаем, но иначе мы только и будем заниматься тем, что укрытия отчищать», — пояснил губернатор.

    Днем 23 июня ВСУ, по данным Минобороны, ударили по Севастополю оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Пострадали люди на пляжах «Учкуевка» и «Любимовка». Итоговое число раненных в результате ракетной атаки составило 153 человека, погибли четверо.

    После атак на пляжи в Севастополе обещали доработать систему оповещения населения с учетом применения ВСУ баллистических ракет, а также построить 600 новых модульных укрытий, которые уже привозят в город. За порядком на пляжах будут следить народные дружины и казачество.

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