В Севастополе начали жаловаться на санитарное состояние бетонных укрытий, которые люди используют вместо туалетов

Первые несколько десятков поставленных в Севастополе бетонных укрытий люди начали использовать не по назначению. На это посетовал губернатор города Михаил Развожаев, отметивший, что скоро к ним необходимо будет приставлять дружинников, чтобы граждане не справляли там нужду.
На прошлой неделе в Севастополе установили первые
Развожаев указал, что в Центр управления регионом поступают жалобы на санитарное состояние укрытий. «Понятно, что мы к каждому из
«Понятно, что мы это не сразу сделаем, но иначе мы только и будем заниматься тем, что укрытия отчищать», — пояснил губернатор.
Днем 23 июня ВСУ, по данным Минобороны, ударили по Севастополю оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Пострадали люди на пляжах «Учкуевка» и «Любимовка». Итоговое число раненных в результате ракетной атаки составило
После атак на пляжи в Севастополе обещали доработать систему оповещения населения с учетом применения ВСУ баллистических ракет, а также построить