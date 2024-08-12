В Севастополе начали жаловаться на санитарное состояние бетонных укрытий, которые люди используют вместо туалетов

Первые несколько десятков поставленных в Севастополе бетонных укрытий люди начали использовать не по назначению. На это посетовал губернатор города Михаил Развожаев, отметивший, что скоро к ним необходимо будет приставлять дружинников, чтобы граждане не справляли там нужду.



На прошлой неделе в Севастополе установили первые 30 из 600 бетонных укрытий, предназначенных для обеспечения безопасности посетителей парков и пляжей. Губернатор города указал, что это очень маленькое количество, но, по словам первого замгубернатора Алексея Парикина, их будут устанавливать по 50 в неделю, пишет 12 августа ForPost.

