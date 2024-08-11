Пассажиры чудом не пострадали при столкновении двух теплоходов на Неве. Видео

Транспортная полиция проводит проверку по факту столкновения двух судов в акватории Невы, об этом 11 августа сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу. На записи видно, как теплоход «бьет» по корпусу другому, на котором в этот момент находились пассажиры.

Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу

О происшествии в районе Свердловской набережной стало известно около половины четвертого утра. Сотрудники транспортной полиции предварительно установили, что теплоход «Чайка-СПб» при маневрировании совершил навал на судно «Василий».

Никто не пострадал, разлива нефтепродуктов нет, водотечности тоже. У обоих судов имеются значительные повреждения корпуса и лакокрасочного покрытия. Капитаны теплоходов были трезвы, что подтвердилось медицинским освидетельствованием.

Северо-Западная транспортная прокуратура также организовала проверку. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.