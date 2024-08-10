Впервые спустя 70 лет. Как в Петербурге возрождали советскую спортивную традицию

У «СКА Арены» в Петербурге 10 августа прошел масштабный парад, приуроченный к Дню физкультурника. В мероприятии приняли участие более двух тысяч человек, сообщает пресс-служба Красногвардейского района.
Первые парады физкультурников прошли
Завтра празднование Дня физкультурника продолжится. В программе — соревнования и веселые старты. Также на площадке организуют сдачу выполнения нормативов ГТО.
В Красногвардейском районе также отметят День физкультурника в Ладожском парке. В программе силовое шоу, веселые старты, викторина и лотерея, легкая атлетика, выполнение нормативов ГТО и многое другое.
С инициативой возродить спортивные парады к Владимиру Путину обратился руководитель Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв в октябре