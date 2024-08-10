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    Впервые спустя 70 лет. Как в Петербурге возрождали советскую спортивную традицию

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    У «СКА Арены» в Петербурге 10 августа прошел масштабный парад, приуроченный к Дню физкультурника. В мероприятии приняли участие более двух тысяч человек, сообщает пресс-служба Красногвардейского района.

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    Первые парады физкультурников прошли в 1919 году, затем стали традицией. Одно из самых ярких мероприятий — парад, который проходил на Красной площади 12 августа 1945 года, первое спортивное торжество с начала Великой Отечественной войны. В этом году спустя почти 70 лет парад снова прошел в Петербурге. В нем приняли участие колонны из 18 районов. 19-ю колонну составили представители комитета по физической культуре и спорту Петербурга, олимпийские чемпионы и знаменитые спортсмены, а также физкультурники «серебряного возраста».

    Завтра празднование Дня физкультурника продолжится. В программе — соревнования и веселые старты. Также на площадке организуют сдачу выполнения нормативов ГТО.

    В Красногвардейском районе также отметят День физкультурника в Ладожском парке. В программе силовое шоу, веселые старты, викторина и лотерея, легкая атлетика, выполнение нормативов ГТО и многое другое.

    С инициативой возродить спортивные парады к Владимиру Путину обратился руководитель Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв в октябре 2023 года. В декабре президент поручил представить предложения о проведении спортивных парадов.

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