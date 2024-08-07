    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    0 м/с, штиль

    761мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd85.95eur93.84

    Под Гатчиной Volkswagen разорвало от удара об дерево. Погибли водитель и два пассажира

    2386
    4 комментария

    Три человека погибли в ДТП в Гатчинском районе Ленинградской области 7 августа. От удара об дерево машину буквально разорвало пополам.

    Авария произошла вечером на выезде из Выры в сторону Луги, пишет телеграм-канал «Дорожный инспектор». По данным паблика, водитель Volkswagen Golf с белорусскими номерами не справился с управлением, выехал на встречку, а затем врезался в дерево на обочине.

    В результате ДТП водитель и двое его пассажиров, мужчины на вид 40–45 лет, скончались на месте происшествия, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. По факту аварии проводится проверка.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close