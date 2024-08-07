Под Гатчиной Volkswagen разорвало от удара об дерево. Погибли водитель и два пассажира

Три человека погибли в ДТП в Гатчинском районе Ленинградской области 7 августа. От удара об дерево машину буквально разорвало пополам.
Авария произошла вечером на выезде из Выры в сторону Луги, пишет телеграм-канал «Дорожный инспектор». По данным паблика, водитель Volkswagen Golf с белорусскими номерами не справился с управлением, выехал на встречку, а затем врезался в дерево на обочине.
В результате ДТП водитель и двое его пассажиров, мужчины на вид 40–45 лет, скончались на месте происшествия, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. По факту аварии проводится проверка.