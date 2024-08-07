    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 22

    1 м/с, с-з

    760мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd85.16eur93.03

    В Петербурге задержали иностранца, который за одну ночь домогался двух женщин

    4101
    24 комментария

    В Петербурге задержали гражданина Узбекистана, который, по версии следствия, домогался двух женщин за одну ночь. Мужчину подозревают в насильственных действиях сексуального характера и покушении на грабеж с применением насилия, сообщает 7 августа пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

    Официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу

    Установлено, что ночью 5 августа 33-летний мужчина под действием горячительных напитков прогуливался в парке Малиновка. Там он напал на 25-летнюю девушку и «совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера». После чего дошел до проспекта Ударников и там приметил новую жертву. Ею оказалась 51-летняя женщина. В отношении нее он также «совершил насильственные действия сексуального характера». Затем попытался ее ограбить, но она не отдала сумочку с деньгами и оказала сопротивление. За это мужчина ее избил.

    СК возбудил уголовное дело. Решается вопрос об избрании мигранту меры пресечения в виде ареста.

    «Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщает петербургский СК.

    Парк Малиновка в Красногвардейском районе не в первый раз становится местом преступления. Ранее «Фонтанка» рассказывала о свидании петербурженки и гражданина Узбекистана, которое закончилось изнасилованием.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Насильственные действия сексуального характераИзнасиловали женщинуИзнасилованиеНасильникМигрантыМигранты в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ25
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 24

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    24
    close