В Петербурге задержали иностранца, который за одну ночь домогался двух женщин

В Петербурге задержали гражданина Узбекистана, который, по версии следствия, домогался двух женщин за одну ночь. Мужчину подозревают в насильственных действиях сексуального характера и покушении на грабеж с применением насилия, сообщает
Официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу
Установлено, что ночью 5 августа
СК возбудил уголовное дело. Решается вопрос об избрании мигранту меры пресечения в виде ареста.
«Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщает петербургский СК.
Парк Малиновка в Красногвардейском районе не в первый раз становится местом преступления. Ранее «Фонтанка» рассказывала о свидании петербурженки и гражданина Узбекистана, которое закончилось изнасилованием.